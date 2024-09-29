Menu
The Simpsons 1989, season 36

The Simpsons season 36 poster
The Simpsons 16+
Original title Season 36
Title Сезон 36
Season premiere 29 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"The Simpsons" season 36 description

В 36 сезоне сериала «Симпсоны» продолжается увлекательная история американской семейки, которая обитает в Спрингфилде. Напомним, ранее Лиза пыталась спасти планету с помощью убийства, а ее отец Гомер осознал, что он не тот человек, которым всю жизнь считал себя. Затем Гомер и Даффман отправились в весьма разоблачающее путешествие вместе с Лизой. Гомера переполнили ярость и негодование, когда дедушка стал отчимом сына его девушки. В это время Лиза и Барт решили устроить вечеринку с ночевкой. Как обычно бывает в семейке Симпсонов, эта идея не реализовалась без непредсказуемых последствий.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
Season 33
Season 34
Season 35
Season 36
Season 37
Season 38
Season 39
Season 40
Bart's Birthday
Season 36 Episode 1
29 September 2024
The Yellow Lotus
Season 36 Episode 2
6 October 2024
Desperately Seeking Lisa
Season 36 Episode 3
20 October 2024
Shoddy Heat
Season 36 Episode 4
27 October 2024
Treehouse of Horror XXXV
Season 36 Episode 5
3 November 2024
Women in Shorts
Season 36 Episode 6
10 November 2024
Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes
Season 36 Episode 7
24 November 2024
Convenience Airways
Season 36 Episode 8
8 December 2024
Homer and Her Sisters
Season 36 Episode 9
15 December 2024
O C'mon All Ye Faithful
Season 36 Episode 10
22 December 2024
Bottle Episode
Season 36 Episode 11
29 December 2024
The Flandshees of Innersimpson
Season 36 Episode 12
30 March 2025
The Last Man Expanding
Season 36 Episode 13
6 April 2025
P.S. I Hate You
Season 36 Episode 14
13 April 2025
Abe League of Their Moe
Season 36 Episode 15
27 April 2025
Stew Lies
Season 36 Episode 16
4 May 2025
Full Heart, Empty Pool
Season 36 Episode 17
11 May 2025
Estranger Things
Season 36 Episode 18
18 May 2025
