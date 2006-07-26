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Poster of Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
6.8
Kinoafisha Films Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
6.8

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby

, 2006
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
USA / Comedy / 18+
Poster of Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
6.8

Cast

Will Ferrell
Will Ferrell
Ricky Bobby
John C. Reilly
John C. Reilly
Cal Naughton Jr.
Gary Cole
Gary Cole
Reese Bobby
Jane Lynch
Jane Lynch
Lucy Bobby
Leslie Bibb
Leslie Bibb
Carley Bobby
Pat Hingle
Greg Germann
Adam McKay
Adam McKay
Andy Richter
Andy Richter
Gregory
Jason Davis
Chris Parnell
Chris Parnell
Amy Adams
Amy Adams
Susan
Director Adam McKay
Writer Will Ferrell, Adam McKay
Composer Alex Wurman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 9 February 2016
World premiere 26 July 2006
Release date
19 October 2006 Russia Каскад 16+
21 September 2006 Australia
19 October 2006 Belarus
29 November 2006 Belgium
25 December 2006 Brazil
4 August 2006 Canada
17 November 2006 Colombia
10 November 2006 Ecuador
8 September 2006 Estonia
15 November 2006 France
12 October 2006 Germany
15 September 2006 Great Britain
14 September 2006 Hungary
29 September 2006 Iceland
15 September 2006 Ireland
9 November 2006 Israel
3 November 2006 Italy
19 October 2006 Kazakhstan
13 September 2006 Kuwait
29 September 2006 Latvia
29 September 2006 Mexico
28 September 2006 New Zealand
4 October 2006 Philippines
21 September 2006 Portugal
20 October 2006 Romania
12 October 2006 Singapore
9 November 2006 Slovakia
19 October 2006 Slovenia
18 August 2006 Spain
29 September 2006 Sweden
4 August 2006 USA
19 October 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $72,500,000
Worldwide Gross $163,498,091
Production Columbia Pictures, Relativity Media, Apatow Productions
Also known as
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, Talladega Nights, Ricky Bobby - Loco por la velocidad, Ricky Bobby: Loco por la velocidad, Talladega Nights: Turbocharged, As Corridas Loucas de Ricky Bobby, High, Wide, and Handsome, Les nuits de Talladega - La ballade de Ricky Bobby, O eleeinos ippotis tis asfaltou, Pasado de vueltas, Passat de voltes, Priča o Rickyju Bobbyju, Ricky Bobby - Demon prędkości, Ricky Bobby - König der Rennfahrer, Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Ricky Bobby - legendaarne kihutaja, Ricky Bobby, roi du circuit, Ricky Bobby: A Toda Velocidade, Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec, Rikijs Bobijs - ātruma karalis, Talladega Nights - bensaa suonissa, Talladega Nights: Balada lui Ricky Bobby, Taplógáz, Taplógáz: Ricky Bobby balladája, Untitled Will Ferrell NASCAR Comedy, Ο ελεεινός ιππότης της ασφάλτου, Байки Таладеги: Балада про Рікі Бобі, Прича о Рикију Бобију, Рики Бобби: Король дороги, Рики Боби: Лудият на макс, टलाडेगा नाइट्स: द बलाड ऑफ़ रिकी बॉबी, タラデガ・ナイト　オーバルの狼, 王牌飆風, Рікі Боббі: Король дороги

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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