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Poster of DodgeBall: A True Underdog Story
5.6
Kinoafisha Films DodgeBall: A True Underdog Story
5.6

DodgeBall: A True Underdog Story

, 2004
Dodgeball: A True Underdog Story
USA, Germany / Comedy / 18+
Poster of DodgeBall: A True Underdog Story
5.6

Cast

Ben Stiller
Ben Stiller
White Goodman
Vince Vaughn
Vince Vaughn
Peter La Fleur
Rip Torn
Patches O'Houlihan
Stephen Root
Stephen Root
Gordon
Chris Williams
Chris Williams
Dwight
Jason Bateman
Jason Bateman
Gary Cole
Gary Cole
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Steve the Pirate
Christine Taylor
Christine Taylor
Kate Veatch
Julie Gonzalo
Justin Long
Justin Long
Justin
Joel Moore
Joel Moore
Owen
Director Rawson Marshall Thurber
Writer Rawson Marshall Thurber
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2004
Online premiere 26 March 2021
World premiere 18 June 2004
Release date
30 September 2004 Russia 12+
9 September 2004 Australia
1 October 2004 Austria
13 October 2004 Bahrain
30 September 2004 Belarus
22 September 2004 Belgium
22 October 2004 Brazil
13 January 2005 Chile
8 October 2004 Colombia
14 October 2004 Czechia
24 September 2004 Denmark
29 October 2004 Ecuador
1 October 2004 Estonia
22 October 2004 Finland
22 September 2004 France
30 September 2004 Germany
27 August 2004 Great Britain
26 November 2004 Greece
4 November 2004 Hong Kong
4 November 2004 Hungary
1 October 2004 Iceland
27 August 2004 Ireland
29 September 2004 Israel
5 November 2004 Italy
29 April 2005 Japan
30 September 2004 Kazakhstan
15 September 2004 Malta
27 August 2004 Mexico
23 September 2004 Netherlands
19 November 2004 Norway
8 October 2004 Panama
21 October 2004 Peru
22 September 2004 Philippines
19 November 2004 Poland
11 October 2004 Portugal
3 December 2004 Romania
14 October 2004 Slovakia
12 November 2004 South Korea
10 September 2004 Spain
1 October 2004 Sweden
30 September 2004 Switzerland
4 November 2004 Thailand
22 October 2004 Turkey
29 September 2004 UAE
18 June 2004 USA
30 September 2004 Ukraine
10 December 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $168,423,227
Production Twentieth Century Fox, Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG, Red Hour Films
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Film rating

5.6
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 29 May 2025

Quotes

Cotton McKnight I'm being told that Average Joe's does not have enough players and will be forfeiting the championship match.
Pepper Brooks It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for 'em.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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