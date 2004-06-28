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Poster of Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
6.6
Kinoafisha Films Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
6.6

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

, 2004
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
USA / Comedy / 18+
Poster of Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
6.6

Cast

Will Ferrell
Will Ferrell
Ron Burgundy
Christina Applegate
Christina Applegate
Veronica Corningstone
Paul Rudd
Paul Rudd
Brian Fantana
Steve Carell
Steve Carell
Brick Tamland
Fred Willard
Fred Willard
Ed Harken
Chris Parnell
Chris Parnell
Garth Holliday
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Helen
Danny Trejo
Danny Trejo
Iain Roberts
Seth Rogen
Seth Rogen
Eager Cameraman
Ben Stiller
Ben Stiller
David Koechner
David Koechner
Champ Kind
Director Adam McKay
Writer Will Ferrell, Adam McKay
Composer Alex Wurman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
Online premiere 10 September 2004
World premiere 28 June 2004
Release date
18 November 2004 Russia 12+
21 October 2004 Australia
18 November 2004 Belarus
19 November 2004 Finland
18 May 2005 France
4 November 2004 Germany
10 September 2004 Great Britain
13 March 2005 Greece
4 March 2005 Italy
18 November 2004 Kazakhstan
26 November 2004 Norway 12
28 June 2004 Portugal M/12
1 October 2004 Spain
26 November 2004 Sweden
9 July 2004 USA
18 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $26,000,000
Worldwide Gross $90,710,804
Production Dreamworks Pictures, Apatow Productions, Herzog-Cowen Entertainment
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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