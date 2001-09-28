Menu
6.8 IMDb Rating: 6.5
Zoolander

Zoolander

Zoolander 18+
Synopsis

At the end of his career, a clueless fashion model is brainwashed to kill the Prime Minister of Malaysia.
Country USA / Australia / Germany
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2001
World premiere 28 September 2001
Release date
10 January 2002 Russia 18+
7 February 2002 Argentina
1 November 2001 Australia
28 December 2001 Austria
2 January 2002 Belgium
11 January 2002 Brazil
1 February 2002 Bulgaria
18 January 2002 Colombia
27 December 2001 Czechia
27 February 2002 Egypt
7 December 2001 Finland
2 January 2002 France
27 December 2001 Germany
30 November 2001 Great Britain
8 May 2002 Greece
29 November 2001 Hong Kong
27 December 2001 Hungary
14 December 2001 Iceland
30 November 2001 Ireland
10 January 2002 Israel
12 July 2002 Italy
24 April 2016 Japan
10 January 2002 Kazakhstan
28 September 2001 Mexico
6 December 2001 Netherlands
14 December 2001 Norway
7 February 2002 Peru
6 February 2002 Philippines
28 December 2001 Poland
28 December 2001 Portugal M/12
4 January 2002 Romania
16 February 2006 Singapore
4 January 2002 South Africa
4 January 2002 Spain
1 February 2002 Sweden
22 February 2002 Thailand
28 December 2001 Turkey
28 September 2001 USA
10 January 2002 Ukraine
24 May 2002 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $60,780,981
Production Paramount Pictures, Village Roadshow Pictures, VH1 Television
Also known as
Zoolander, Derek Zoolander, O arhontas tis pasarelas, Trai Đẹp Lên Sàn, Zırtapoz, Zoolander (Un descerebrado de moda), Zoolander Manechinul, Zoolander, a trendkívüli, Zoolander: Ο άρχοντας της πασαρέλας, Zoolanderis, Зразковий самець, Зулендер, Зулендър, Образцовый самец, ज़ूलैंडर, ズーランダー, 名模大間諜
Director
Ben Stiller
Ben Stiller
Cast
Ben Stiller
Ben Stiller
Owen Wilson
Owen Wilson
Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
Will Ferrell
Will Ferrell
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Zoolander - trailer
Zoolander Trailer
