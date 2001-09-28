Country
USA / Australia / Germany
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2001
World premiere
28 September 2001
Release date
|10 January 2002
|Russia
|
|18+
|7 February 2002
|Argentina
|
|
|1 November 2001
|Australia
|
|
|28 December 2001
|Austria
|
|
|2 January 2002
|Belgium
|
|
|11 January 2002
|Brazil
|
|
|1 February 2002
|Bulgaria
|
|
|18 January 2002
|Colombia
|
|
|27 December 2001
|Czechia
|
|
|27 February 2002
|Egypt
|
|
|7 December 2001
|Finland
|
|
|2 January 2002
|France
|
|
|27 December 2001
|Germany
|
|
|30 November 2001
|Great Britain
|
|
|8 May 2002
|Greece
|
|
|29 November 2001
|Hong Kong
|
|
|27 December 2001
|Hungary
|
|
|14 December 2001
|Iceland
|
|
|30 November 2001
|Ireland
|
|
|10 January 2002
|Israel
|
|
|12 July 2002
|Italy
|
|
|24 April 2016
|Japan
|
|
|10 January 2002
|Kazakhstan
|
|
|28 September 2001
|Mexico
|
|
|6 December 2001
|Netherlands
|
|
|14 December 2001
|Norway
|
|
|7 February 2002
|Peru
|
|
|6 February 2002
|Philippines
|
|
|28 December 2001
|Poland
|
|
|28 December 2001
|Portugal
|
|M/12
|4 January 2002
|Romania
|
|
|16 February 2006
|Singapore
|
|
|4 January 2002
|South Africa
|
|
|4 January 2002
|Spain
|
|
|1 February 2002
|Sweden
|
|
|22 February 2002
|Thailand
|
|
|28 December 2001
|Turkey
|
|
|28 September 2001
|USA
|
|
|10 January 2002
|Ukraine
|
|
|24 May 2002
|Uruguay
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$28,000,000
Worldwide Gross
$60,780,981
Production
Paramount Pictures, Village Roadshow Pictures, VH1 Television
Also known as
Zoolander, Derek Zoolander, O arhontas tis pasarelas, Trai Đẹp Lên Sàn, Zırtapoz, Zoolander (Un descerebrado de moda), Zoolander Manechinul, Zoolander, a trendkívüli, Zoolander: Ο άρχοντας της πασαρέλας, Zoolanderis, Зразковий самець, Зулендер, Зулендър, Образцовый самец, ज़ूलैंडर, ズーランダー, 名模大間諜