Poster of Wedding Crashers
7.0 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films Wedding Crashers

Wedding Crashers

The Wedding Crashers 18+
Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2005
World premiere 13 July 2005
Release date
15 September 2005 Russia КароПрокат 16+
15 September 2005 Argentina
11 August 2005 Australia
14 July 2005 Austria
15 September 2005 Belarus
10 August 2005 Belgium
9 September 2005 Brazil
23 September 2005 Bulgaria
15 July 2005 Canada
22 September 2005 Czechia
14 October 2005 Denmark
9 November 2005 Egypt
9 September 2005 Estonia
2 September 2005 Finland
10 August 2005 France
14 July 2005 Germany
14 July 2005 Great Britain
8 September 2005 Greece
1 January 2006 Hong Kong
29 September 2005 Hungary
5 August 2005 Iceland
15 July 2005 Ireland
4 August 2005 Israel
9 September 2005 Italy
15 September 2005 Kazakhstan
21 September 2005 Mexico
25 August 2005 Netherlands
26 August 2005 Norway
2 September 2005 Panama
27 July 2005 Philippines
23 September 2005 Poland
15 September 2005 Portugal
30 September 2005 Romania
4 August 2005 Singapore
29 September 2005 Slovakia
26 August 2005 South Africa
1 January 2006 South Korea
7 October 2005 Spain
22 July 2005 Sweden
13 July 2005 Switzerland
30 September 2005 Turkey
15 July 2005 USA
15 September 2005 Ukraine
18 November 2005 Uruguay
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $288,485,135
Production New Line Cinema, Tapestry Films, Avery Pix
Also known as
Wedding Crashers, Los rompebodas, Die Hochzeits-Crasher, Los cazanovias, Незваные гости, 2 single a nozze, Ako uloviť družičku, Bryllupssnyltere, Çağırılmamış qonaqlar, Chaqirilmagan mehmonlar, Davetsiz Çapkınlar, De boda en boda, Gamo-belades, Garçons sans honneur, Kuokkavieraat, Lovca na druzice, Lovci na djeveruše, Nelūgtie viesi, Nesvatbovi, Những Kẻ Phá Rối Hôn Lễ, Os Fura-Casamentos, Penetras Bons de Bico, Polowanie na druhny, Pulmakütid, Serial noceurs, Slėpkit pamerges!, Spargatorii de nunti, The Wedding Crashers, Ünneprontók ünnepe, Γαμο-μπελάδες, Ловци на деверуше, Ловци на шаферки, Непрохані гості, Шақырылмаған қонақтар, ウエディング・クラッシャーズ, 婚禮終結者
Director
David Dobkin
David Dobkin
Cast
Owen Wilson
Owen Wilson
Vince Vaughn
Vince Vaughn
Christopher Walken
Christopher Walken
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Isla Fisher
Isla Fisher
