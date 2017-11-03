Menu
Russian
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.5
Murder on the Orient Express

Murder on the Orient Express

Murder on the Orient Express 18+
Synopsis

A lavish train ride unfolds into a stylish & suspenseful mystery. From the novel by Agatha Christie, Murder on the Orient Express tells of thirteen stranded strangers & one man's race to solve the puzzle before the murderer strikes again.
Murder on the Orient Express - second trailer in russian
Murder on the Orient Express  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 November 2017
World premiere 3 November 2017
Release date
9 November 2017 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
9 November 2017 Australia
9 November 2017 Belarus
23 November 2017 Brazil
23 November 2017 Denmark
24 November 2017 Estonia
24 November 2017 Finland K-12
13 December 2017 France
23 November 2017 Germany
3 November 2017 Great Britain
9 November 2017 Greece
30 November 2017 Hong Kong
9 November 2017 Hungary
24 November 2017 India
3 November 2017 Ireland 12A
9 November 2017 Israel
30 November 2017 Italy
8 December 2017 Japan
9 November 2017 Kazakhstan
24 November 2017 Latvia
24 November 2017 Lithuania
9 November 2017 Netherlands
16 November 2017 Portugal
24 November 2017 Romania
30 November 2017 Singapore
9 November 2017 Slovakia
24 November 2017 South Africa
29 November 2017 South Korea
24 November 2017 Spain
24 November 2017 Sweden
13 December 2017 Switzerland
8 December 2017 Taiwan
23 November 2017 Thailand
10 November 2017 Turkey
10 November 2017 USA
9 November 2017 Ukraine
3 November 2017 Uzbekistan
1 December 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $352,794,081
Production Twentieth Century Fox, Kinberg Genre, The Mark Gordon Company
Also known as
Murder on the Orient Express, Asesinato en el expreso de Oriente, Le Crime de l'Orient-Express, Mord im Orient-Express, Убийство в Восточном экспрессе, 東方快車謀殺案, Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông, Asesinato en el Orient Express, Assassinato no Expresso do Oriente, Assassinio sull'Orient Express, Crima din Orient Express, Doğu Ekspresinde Cinayet, Gyilkosság az Orient expresszen, Idän pikajunan arvoitus, Mord im Orient Express, Mord på Orientekspressen, Morderstwo w Orient Expressie, Mordet i Orientekspressen, Mordet på Orientexpressen, Mõrv Idaekspressis, Retzakh ba'Orient Express, Şərq ekspresində qətl, Sharqiy ekspressdagi, Slepkavība Austrumu ekspresī, Ubistvo u Orijent ekspresu, Ubojstvo u Orient Expressu, Um Crime no Expresso do Oriente, Umor na Orient ekspresu, Vražda v Orient exprese, Vražda v Orient expresu, Žmogžudystė Rytų eksprese, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές, Вбивство у Східному експресі, Убийство в Ориент експрес, Шығыс экспрессіндегі кісі өлтіру, オリエント急行殺人事件, 东方快车谋杀案
Director
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Cast
Johnny Depp
Johnny Depp
Daisy Ridley
Daisy Ridley
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Judi Dench
Judi Dench
Cast and Crew
7.0
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1881
Film Reviews

Анна Пермякова 22 November 2017, 12:48
Убить убийцу
Убийство в восточном экспрессе – это очередная экранизация бессмертного произведения Агаты Кристи. На этот рад за адаптацию взялся… Read more…
s-kud 10 November 2017, 09:05
Игра актёров на высоком уровне. Все сцены,техника и обстановка тех времён воссоздана с необычайной точностью.
Quotes
Edward Ratchett You are a strange, peculiar man.
Hercule Poirot I am of an age where I know what I like and what I do not like. What I like, I enjoy enormously. What I dislike, I cannot abide. For instance, the temporary pleasantries before what is determined to be a business discussion.
Edward Ratchett You're fun.
Murder on the Orient Express - second trailer in russian
Murder on the Orient Express Second trailer in russian
Murder on the Orient Express - trailer in russian
Murder on the Orient Express Trailer in russian
