Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Poster of Snowpiercer
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.1
Rate
16 posters
Kinoafisha Films Snowpiercer

Snowpiercer

Snowpiercer 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Set in a future where a failed climate-change experiment kills all life on the planet except for a lucky few who boarded the Snowpiercer, a train that travels around the globe, where a class system emerges.
Snowpiercer - second trailer in russian
Snowpiercer  second trailer in russian
Country South Korea / USA / France
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2013
Online premiere 15 January 2014
World premiere 22 July 2013
Release date
24 March 2022 Russia ПРОвзгляд 18+
24 July 2014 Australia
30 July 2015 Brazil
18 July 2014 Canada
8 May 2014 Croatia
28 August 2013 Denmark
20 December 2013 Estonia
30 October 2013 France
3 April 2014 Germany
22 June 2014 Great Britain
24 April 2014 Greece
28 November 2013 Hong Kong
27 June 2014 Ireland
27 February 2014 Italy
7 February 2014 Japan
29 July 2013 Kazakhstan
3 April 2014 Netherlands 16
24 July 2014 New Zealand R16
24 July 2014 Portugal
1 August 2013 South Korea
9 May 2014 Spain
13 February 2014 Sweden
6 December 2013 Taiwan
5 December 2013 Thailand 15
27 June 2014 USA
29 July 2013 Ukraine
6 December 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $39,200,000
Worldwide Gross $86,758,912
Production SnowPiercer, Moho Film, Opus Pictures
Also known as
Snowpiercer, El expreso del miedo, Buzqiran, Caur sniegiem, Chuyến Tàu Băng Giá, Expresso do Amanhã, Expresul zăpezii, Kar Küreyici, Ľadová archa, Ledolomilec, Ledová archa, Lumerong, Mutsai litche, Ra'kevet ha'kerakh, Seolgungnyeolcha, Sniego traukinys, Snowpiercer - Expresso do Amanhã, Snowpiercer - Le Transperce-neige, Snowpiercer : Le Transperceneige, Snowpiercer (Rompenieves), Snowpiercer: Arka przyszłości, Snowpiercer: Túlélők viadala, Sunôpiasâ, Transperceneige, Trencaneu, Крізь сніг, Ледоломац, Сквозь снег, Снежен снаряд, Снігобур, Снігокол, スノーピアサー, 最后的列车, 未世列車, 末日列車, 雪国列车
Director
Bong Joon-ho
Bong Joon-ho
Cast
Chris Evans
Chris Evans
Alison Pill
Alison Pill
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Jamie Bell
Jamie Bell
John Hurt
John Hurt
Cast and Crew
Similar films for Snowpiercer
Kill 7.6
Kill (2023)
The Host 7.1
The Host (2006)
Okja 7.3
Okja (2017)
Upgrade 7.8
Upgrade (2018)
10 Cloverfield Lane 7.0
10 Cloverfield Lane (2016)
Train to Busan 7.8
Train to Busan (2016)
Ex Machina 8.0
Ex Machina (2015)
Predestination 7.5
Predestination (2014)
Elysium 6.9
Elysium (2013)
Looper 7.4
Looper (2012)
Cloud Atlas 7.4
Cloud Atlas (2012)
Chronicle 7.1
Chronicle (2012)
Film in Collections
Movies About the Rich and Billionaires Movies About the Rich and Billionaires
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

7.0
Rate 23 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1920
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Юлия Кецеле 3 January 2020, 23:47
Как премьера может быть фильма, снятоно в 13ом году? Что за чушь.

Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
pilot1885 16 January 2020, 01:17
Даты отзывов варьируются от 15 до 20 года, интересно. Фильм отличный ,он давно попал в некоторые топы фильмов- антиутопий. Посмотреть однозначно… Read more…
Quotes
Mason Order is the barrier that holds back the flood of death. We must all of us on this train of life remain in our allotted station. We must each of us occupy our preordained particular position. Would you wear a shoe on your head? Of course you wouldn't wear a shoe on your head. A shoe doesn't belong on your head. A shoe belongs on your foot. A hat belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes? So it is. In the beginning, order was proscribed by your ticket: First Class, Economy, and freeloaders like you. Eternal order is prescribed by the sacred engine: all things flow from the sacred engine, all things in their place, all passengers in their section, all water flowing. all heat rising, pays homage to the sacred engine, in its own particular preordained position. So it is. Now, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. When the foot seeks the place of the head, the sacred line is crossed. Know your place. Keep your place. Be a shoe.
Film Trailers All trailers
Snowpiercer - second trailer in russian
Snowpiercer Second trailer in russian
Snowpiercer - trailer in russian
Snowpiercer Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Snowpiercer
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more