Cast
Nicolás Saavedra
Soldado Rodrigo Rojas
Erto Pantoja
Sgt. Osvaldo Ferrer
Miguel Dedovich
Teniente Enrique Ocampo
Jorge Román
Sgt. Carlo Alberti
Felipe Braun
Teniente Riquelme
Pablo Valledor
Soldado Guillermo Mancilla
Víctor Montero
Soldado Javier Orozco
Juan Pablo Miranda
Soldado Jorge Salazar
Andrés Olea
Soldado José Almonacid
Cast and Crew
Director
Alex Bowen
Writer
Alex Bowen, Fernando Labarca, Julio Rojas, Beltrán Stingo
Composer
José Miguel Miranda
Film details
Country
Argentina / Chile / Spain
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2005
World premiere
5 May 2005
Release date
|5 January 2006
|Argentina
|
|
|5 May 2005
|Chile
|
|
Worldwide Gross
$6,092
Production
ALCE Producciones, Corfo, Fondart
Also known as
Mi mejor enemigo, Mój najlepszy wróg, Мой лучший враг