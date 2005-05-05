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Poster of My Best Enemy
6.3
Kinoafisha Films My Best Enemy
6.3

My Best Enemy

, 2005
Mi mejor enemigo
Argentina, Chile, Spain / Drama / 18+
Poster of My Best Enemy
6.3

Cast

Nicolás Saavedra
Soldado Rodrigo Rojas
Erto Pantoja
Sgt. Osvaldo Ferrer
Miguel Dedovich
Teniente Enrique Ocampo
Jorge Román
Sgt. Carlo Alberti
Felipe Braun
Teniente Riquelme
Fernanda Urrejola
Fernanda Urrejola
Gloria
Pablo Valledor
Soldado Guillermo Mancilla
Víctor Montero
Soldado Javier Orozco
Juan Pablo Miranda
Soldado Jorge Salazar
Andrés Olea
Soldado José Almonacid
Director Alex Bowen
Writer Alex Bowen, Fernando Labarca, Julio Rojas, Beltrán Stingo
Composer José Miguel Miranda
Cast and Crew

Film details

Country Argentina / Chile / Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
World premiere 5 May 2005
Release date
5 January 2006 Argentina
5 May 2005 Chile
Worldwide Gross $6,092
Production ALCE Producciones, Corfo, Fondart
Also known as
Mi mejor enemigo, Mój najlepszy wróg, Мой лучший враг

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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