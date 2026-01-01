Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Children of Men
Children of Men Awards
Awards and nominations of Children of Men 2006
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Soundtrack
Posters
Awards
Similar
Quotes
Filming locations
Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Cinematography
Winner
Best Production Design
Winner
Best Production Design
Winner
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Venice Film Festival 2006
Outstanding Technical Contribution
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree