Children of Men Awards

Awards and nominations of Children of Men 2006

Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Cinematography
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Cinematography
Winner
Best Production Design
Winner
Best Production Design
Winner
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
 Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Outstanding Technical Contribution
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
