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Poster of The Counselor
5.6
The Counselor - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Counselor
5.6

The Counselor

, 2013
The Counselor
USA, Great Britain / Crime, Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Counselor
5.6
The Counselor - Dubbed trailer
The Counselor  Dubbed trailer

Synopsis

A lawyer finds himself in over his head when he gets involved in drug trafficking.

Cast

Brad Pitt
Brad Pitt
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Counselor
Cameron Diaz
Cameron Diaz
Malkina
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Laura
Javier Bardem
Javier Bardem
Reiner
Natalie Dormer
Natalie Dormer
Dean Norris
Dean Norris
John Leguizamo
John Leguizamo
Rosie Perez
Rosie Perez
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Cesar Aguirre
Truck Driver #1
Daniel Holguín
Truck Driver #2
Director Ridley Scott
Writer Cormac McCarthy
Composer Daniel Pemberton
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2013
Online premiere 15 November 2013
World premiere 25 October 2013
Release date
31 October 2013 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
14 November 2013 Argentina
14 November 2013 Australia
14 November 2013 Belarus
13 November 2013 Belgium
25 October 2013 Brazil
25 October 2013 Canada
31 October 2013 Chile
14 November 2013 Denmark
15 November 2013 Estonia
15 November 2013 Finland
13 November 2013 France
14 November 2013 Georgia
28 November 2013 Germany
15 November 2013 Great Britain
21 November 2013 Greece
14 November 2013 Hong Kong
14 November 2013 Hungary
15 November 2013 Iceland
15 November 2013 Ireland
14 November 2013 Israel
16 January 2014 Italy
15 November 2013 Japan
14 November 2013 Kazakhstan
14 November 2013 Lebanon
15 November 2013 Lithuania
15 November 2013 Mexico
14 November 2013 Netherlands
14 November 2013 New Zealand
21 November 2013 North Macedonia
15 November 2013 Norway
13 November 2013 Philippines
15 November 2013 Poland
21 November 2013 Portugal
28 November 2013 Singapore
28 November 2013 Slovakia
14 November 2013 South Korea
29 November 2013 Spain
15 November 2013 Sweden
6 December 2013 Taiwan
29 November 2013 Turkey
25 October 2013 USA
31 October 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $71,009,334
Production Fox 2000 Pictures, Scott Free Productions, Nick Wechsler Productions
Also known as
The Counselor, El abogado del crimen, The Counsellor, A jogász, Advokaat, Advokāts, Adwokat, Avocatul, Cartel, Danışman, El consejero, Ha'yo'etz, Le conseiller, Mrcheveli, Ngài Luật Sư, O Conselheiro, O Conselheiro do Crime, O synigoros, Patarejas, Savetnik, Savjetnik, Svetovalec, The Counselor - Il procuratore, Ο συνήγορος, Радник, Советник, Съветникът, 悪の法則, 玩命法則, 黑金杀机, 法律顾问, 카운슬러, 黑权大状, 玩命法则

Film rating

5.6
Rate 48 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3500 In the Crime genre  256 In the Thriller genre  733 In the Drama genre  1281 In films of USA  2054 In films of Great Britain  268 In films of 2013  107

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