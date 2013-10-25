|31 October 2013
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|16+
|14 November 2013
|Argentina
|14 November 2013
|Australia
|14 November 2013
|Belarus
|13 November 2013
|Belgium
|25 October 2013
|Brazil
|25 October 2013
|Canada
|31 October 2013
|Chile
|14 November 2013
|Denmark
|15 November 2013
|Estonia
|15 November 2013
|Finland
|13 November 2013
|France
|14 November 2013
|Georgia
|28 November 2013
|Germany
|15 November 2013
|Great Britain
|21 November 2013
|Greece
|14 November 2013
|Hong Kong
|14 November 2013
|Hungary
|15 November 2013
|Iceland
|15 November 2013
|Ireland
|14 November 2013
|Israel
|16 January 2014
|Italy
|15 November 2013
|Japan
|14 November 2013
|Kazakhstan
|14 November 2013
|Lebanon
|15 November 2013
|Lithuania
|15 November 2013
|Mexico
|14 November 2013
|Netherlands
|14 November 2013
|New Zealand
|21 November 2013
|North Macedonia
|15 November 2013
|Norway
|13 November 2013
|Philippines
|15 November 2013
|Poland
|21 November 2013
|Portugal
|28 November 2013
|Singapore
|28 November 2013
|Slovakia
|14 November 2013
|South Korea
|29 November 2013
|Spain
|15 November 2013
|Sweden
|6 December 2013
|Taiwan
|29 November 2013
|Turkey
|25 October 2013
|USA
|31 October 2013
|Ukraine