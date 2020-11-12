Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Black Rain
6.6
Kinoafisha Films Black Rain
6.6

Black Rain

, 1989
Black Rain
USA / Crime, Drama, Thriller, Action / 18+
Poster of Black Rain
6.6

Synopsis

Two NYC cops arrest a Yakuza member and must escort him when he's extradited to Japan.

Cast

Michael Douglas
Michael Douglas
Nick Conklin
Andy Garcia
Andy Garcia
Charlie Vincent
Kate Capshaw
Joyce
Yusaku Matsuda
Sato
Shigeru Kōyama
Ohashi
Ken Takakura
Masahiro
John Spencer
Oliver
Guts Ishimatsu
Katayama
Yûya Uchida
Nashida
Tomisaburō Wakayama
Sugai
Director Ridley Scott
Writer Craig Bolotin, Warren Lewis
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1989
Online premiere 2 July 1991
World premiere 22 September 1989
Release date
22 September 1989 Russia 18+
19 October 1989 Argentina
18 January 1990 Australia
1 November 1989 Austria
6 December 1989 Belgium
25 January 1990 Brazil
22 September 1989 Canada
26 January 1990 Denmark
26 January 1990 Finland
6 December 1989 France
14 December 1989 Germany
26 January 1990 Great Britain
26 January 1990 Greece
28 November 1989 Hong Kong
11 January 1990 Hungary
26 January 1990 Ireland
31 October 1989 Italy
22 September 1989 Kazakhstan
21 December 1989 Mexico
12 January 1990 Netherlands
20 February 1990 Philippines
12 January 1990 Portugal
26 January 1990 South Korea
4 December 1989 Spain
26 January 1990 Sweden
9 December 1989 Switzerland
21 October 1989 Taiwan
20 January 1990 Thailand
18 May 1990 Turkey
22 September 1989 USA
22 September 1989 Ukraine
4 January 1990 Uruguay
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $134,212,055
Production Paramount Pictures, Jaffe-Lansing, Pegasus Film Partners
Also known as
Black Rain, Lluvia negra, Chuva Negra, Musta sade, Black Rain - Pioggia sporca, Čierny dážď, Crna kiša, Črni dež, Czarny deszcz, Fekete eső, Geshem Shahor, Gloante si cenusa la Osaka, Juodasis lietus, Kafti vrohi, Kara Yağmur, Mưa Máu, Must vihm, Pluie noire, Svart regn, Καυτή βροχή, Црна киша, Черен дъжд, Чёрный дождь, Чорний дощ, ब्लैक रेन, ブラック・レイン, 黑雨, ブラック・レイン：1989, Schwarzer Regen, 흑우: 블랙레인

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Write review
Updated 12 November 2020

Quotes

Nick Conklin Just hope they got a Nip in this building who speaks fucking English.
Matsumoto Masahiro [overhearing] Assistant Inspector Matsumoto Masahiro, Criminal Investigation section, Osaka Prefecture police. And I do speak fucking English.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Black Rain

The Counselor
The Counselor Crime, Thriller, Drama
2013, USA / Great Britain
5.0
Thelma & Louise
Thelma & Louise Adventure, Thriller, Crime, Drama
1991, USA / France
7.0
G.I. Jane
G.I. Jane Drama, Action
1997, USA
6.0
The Duellists
The Duellists Adventure, Action, War, Drama
1977, Great Britain
7.0
The Firefly
The Firefly Drama
2001, Japan
6.0
Falling Down
Falling Down Crime, Drama, Thriller
1993, USA / France
7.0
White Squall
White Squall Drama, Adventure
1996, USA
6.0
Internal Affairs
Internal Affairs Drama, Crime, Thriller
1990, USA
6.0
2 Days in the Valley
2 Days in the Valley Crime, Thriller, Drama, Comedy
1996, USA
6.0
The Ghost and the Darkness
The Ghost and the Darkness Drama, Adventure, Thriller
1996, USA
6.0
Disclosure
Disclosure Drama, Thriller
1994, USA
6.0
Basic Instinct
Basic Instinct Drama, Thriller
1992, USA / France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more