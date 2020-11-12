|22 September 1989
|Russia
|18+
|19 October 1989
|Argentina
|18 January 1990
|Australia
|1 November 1989
|Austria
|6 December 1989
|Belgium
|25 January 1990
|Brazil
|22 September 1989
|Canada
|26 January 1990
|Denmark
|26 January 1990
|Finland
|6 December 1989
|France
|14 December 1989
|Germany
|26 January 1990
|Great Britain
|26 January 1990
|Greece
|28 November 1989
|Hong Kong
|11 January 1990
|Hungary
|26 January 1990
|Ireland
|31 October 1989
|Italy
|22 September 1989
|Kazakhstan
|21 December 1989
|Mexico
|12 January 1990
|Netherlands
|20 February 1990
|Philippines
|12 January 1990
|Portugal
|26 January 1990
|South Korea
|4 December 1989
|Spain
|26 January 1990
|Sweden
|9 December 1989
|Switzerland
|21 October 1989
|Taiwan
|20 January 1990
|Thailand
|18 May 1990
|Turkey
|22 September 1989
|USA
|22 September 1989
|Ukraine
|4 January 1990
|Uruguay