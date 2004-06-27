Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Night Watch

Night Watch

Nochnoy dozor 18+
Напомним о выходе в прокат
Night Watch - trailer
Night Watch  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2004
Online premiere 28 September 2005
World premiere 27 June 2004
Release date
27 June 2004 Russia
29 September 2005 Australia
8 July 2004 Belarus
17 February 2006 Brazil
25 July 2005 Canada
28 September 2005 France
29 September 2005 Germany
14 July 2005 Great Britain
9 November 2007 Italy
8 July 2004 Kazakhstan
17 February 2006 Netherlands
17 February 2006 USA
8 July 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $4,200,000
Worldwide Gross $50,336,279
Production Bazelevs Production, Perviy Kanal, TABBAK
Also known as
Nochnoy dozor, Night Watch, Guardianes de la noche, Guardiões da Noite, Nattens väktare, Éjszakai őrség, Els guardians de la nit, Gamis gushagi, Gece nöbeti, I guardiani della notte, Les gardiens de la nuit, Mørkets vogtere, Nakties sargyba, Nakts sardze, Night watch - I guardiani della notte, Night watch - yövahti, Night watch - yövartija, Nočná hliadka, Noćna straža, Noční hlídka, Oi fylakes tis nyhtas, Öine patrull, Straż nocna, Thế Lực Ánh Sáng, Wächter der Nacht, Wächter der Nacht - Nochnoi Dozor, Yövahti, Yövartija, Οι φύλακες της νύχτας, Ночной дозор, Нощна стража, ナイト・ウォッチ NOCHINOI DOZOR, 守夜人, 守夜神, 決戰夜
Director
Timur Bekmambetov
Timur Bekmambetov
Cast
Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Galina Tyunina
Galina Tyunina
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Mariya Poroshina
Mariya Poroshina
Cast and Crew
Similar films for Night Watch
Guardians of the Night – The Vampire War 4.9
Guardians of the Night – The Vampire War (2016)
Day Watch 6.7
Day Watch (2005)
Devyataev 6.6
Devyataev (2021)
Rezo 8.0
Rezo (2018)
Crimea 5.2
Crimea (2017)
Ben-Hur 6.1
Ben-Hur (2016)
Na igre 6.1
Na igre (2009)
Antikiller D.K. 5.7
Antikiller D.K. (2009)
LOpuKHI 4.8
LOpuKHI (2008)
Black Hunters 6.9
Black Hunters (2008)
Chapter 27 6.5
Chapter 27 (2007)
Numb 7.1
Numb (2007)
Film in Collections
Fantasy Mystery Films Fantasy Mystery Films

Film rating

6.7
Rate 82 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2299 In the Fairy Tale genre  71 In the Sci-Fi genre  297 In the Drama genre  971 In films of Russia  270
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Дмитрий Жуков 30 January 2022, 21:46
Посмотрел только что... Ничего сверхъестественного, спецэффекты на первом плане, душевность и духовность - на втором... Вообщем, всё, как в современном кино, к сожалению 😒
MarinaМУ 2 April 2015, 12:51
Так Ночной дозор вне проката? Ну вот, думала, приеду, посмотрю...
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Night Watch - trailer
Night Watch Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more