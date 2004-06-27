Country Russia

Runtime 1 hour 55 minutes

Production year 2004

Online premiere 28 September 2005

World premiere 27 June 2004

MPAA R

Budget $4,200,000

Worldwide Gross $50,336,279

Production Bazelevs Production, Perviy Kanal, TABBAK

Also known as

Nochnoy dozor, Night Watch, Guardianes de la noche, Guardiões da Noite, Nattens väktare, Éjszakai őrség, Els guardians de la nit, Gamis gushagi, Gece nöbeti, I guardiani della notte, Les gardiens de la nuit, Mørkets vogtere, Nakties sargyba, Nakts sardze, Night watch - I guardiani della notte, Night watch - yövahti, Night watch - yövartija, Nočná hliadka, Noćna straža, Noční hlídka, Oi fylakes tis nyhtas, Öine patrull, Straż nocna, Thế Lực Ánh Sáng, Wächter der Nacht, Wächter der Nacht - Nochnoi Dozor, Yövahti, Yövartija, Οι φύλακες της νύχτας, Ночной дозор, Нощна стража, ナイト・ウォッチ NOCHINOI DOZOR, 守夜人, 守夜神, 決戰夜