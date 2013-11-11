Menu
Poster of Old Boy
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 5.8
Rate
7 posters
Kinoafisha Films Old Boy

Old Boy

Oldboy 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Obsessed with vengeance, a man sets out to find out why he was kidnapped and locked into solitary confinement for twenty years without reason.
Old Boy - trailer in russian без цензуры
Old Boy  trailer in russian без цензуры
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2013
Online premiere 6 December 2013
World premiere 11 November 2013
Release date
28 November 2013 Russia Каравелла-DDC 16+
28 November 2013 Belarus
5 June 2014 Brazil
4 December 2013 Denmark
29 November 2013 Estonia
26 December 2013 Finland
1 January 2014 France
5 December 2013 Germany
5 December 2013 Great Britain
20 April 2014 Greece
4 December 2013 Italy
28 November 2013 Kazakhstan
30 November 2025 Latvia N16
29 November 2013 Lithuania N-16
28 November 2013 Netherlands
27 November 2013 Singapore
16 January 2014 South Korea
24 January 2014 Spain
14 November 2013 Sweden
16 January 2014 Thailand 20
27 November 2013 USA
28 November 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $5,186,767
Production FilmDistrict, Good Universe, Vertigo Entertainment
Also known as
Oldboy, Oldboy: Días de venganza, Олдбой, Dias De Venganza, Días de venganza, İhtiyar Delikanlı, Jenayat-e Khamoosh, Old boy, Oldboy - Velho Amigo, Oldboy: Dias de Vingança, Oldboy: Le jour de la vengeance, Oldboy: Prizonier în libertate, Oldboy: Zemsta jest cierpliwa, Ôrudo Bôi, Senis, Shiv'ah tze'adim, Trai Già, Vana poiss, Vecais zēns, Стари момак, Старо момче, 올드보이, オールド・ボーイ, 復仇
Director
Spike Lee
Spike Lee
Cast
Josh Brolin
Josh Brolin
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen
James Ransone
James Ransone
Sharlto Copley
Sharlto Copley
Cast and Crew
Similar films for Old Boy
Oldboy 8.0
Oldboy (2003)
Buried 7.5
Buried (2010)
Kodachrome 6.8
Kodachrome (2017)
Wind River 7.7
Wind River (2017)
Sin City: A Dame to Kill For 7.0
Sin City: A Dame to Kill For (2014)
The Great Mystical Circus 5.1
The Great Mystical Circus (2017)
Machete Kills 5.9
Machete Kills (2013)
In Secret 6.4
In Secret (2013)
Very Good Girls 6.2
Very Good Girls (2013)
Red Lights 6.5
Red Lights (2012)
Silent House 5.6
Silent House (2011)
Martha Marcy May Marlene 5.8
Martha Marcy May Marlene (2011)

Film rating

6.3
Rate 17 votes
5.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Цитата (Serene, 30/11/2013 - 19:13:12):римэйк на "We Are What We Are" (от режиссёра "Stake Land") - вот это высший класс

Не… Read more…
Toporock 2 April 2015, 12:51
Просто не реально отвратительный фильм. Так испортить исходный материал, просто жесть 1\10.
Бролину, сниматься только в комедиях, а Спайку Ли… Read more…
Quotes
Chaney I swear, I don't know nothin'! I swear before God and eight motherfuckin' white people!
Film Trailers All trailers
Old Boy - trailer in russian без цензуры
Old Boy Trailer in russian без цензуры
Old Boy - fragment 3
Old Boy Fragment 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Old Boy
Stills
