Country
USA
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2013
Online premiere
6 December 2013
World premiere
11 November 2013
Release date
|28 November 2013
|Russia
| Каравелла-DDC
|16+
|28 November 2013
|Belarus
|
|
|5 June 2014
|Brazil
|
|
|4 December 2013
|Denmark
|
|
|29 November 2013
|Estonia
|
|
|26 December 2013
|Finland
|
|
|1 January 2014
|France
|
|
|5 December 2013
|Germany
|
|
|5 December 2013
|Great Britain
|
|
|20 April 2014
|Greece
|
|
|4 December 2013
|Italy
|
|
|28 November 2013
|Kazakhstan
|
|
|30 November 2025
|Latvia
|
|N16
|29 November 2013
|Lithuania
|
|N-16
|28 November 2013
|Netherlands
|
|
|27 November 2013
|Singapore
|
|
|16 January 2014
|South Korea
|
|
|24 January 2014
|Spain
|
|
|14 November 2013
|Sweden
|
|
|16 January 2014
|Thailand
|
|20
|27 November 2013
|USA
|
|
|28 November 2013
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$5,186,767
Production
FilmDistrict, Good Universe, Vertigo Entertainment
Also known as
Oldboy, Oldboy: Días de venganza, Олдбой, Dias De Venganza, Días de venganza, İhtiyar Delikanlı, Jenayat-e Khamoosh, Old boy, Oldboy - Velho Amigo, Oldboy: Dias de Vingança, Oldboy: Le jour de la vengeance, Oldboy: Prizonier în libertate, Oldboy: Zemsta jest cierpliwa, Ôrudo Bôi, Senis, Shiv'ah tze'adim, Trai Già, Vana poiss, Vecais zēns, Стари момак, Старо момче, 올드보이, オールド・ボーイ, 復仇
Не… Read more…
Бролину, сниматься только в комедиях, а Спайку Ли… Read more…