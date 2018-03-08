Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2018
World premiere
8 March 2018
Release date
|8 March 2018
|Russia
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|16+
|8 March 2018
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|Kyrgyzstan
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|8 March 2018
|Moldova
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|8 March 2018
|Tajikistan
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|8 March 2018
|Turkmenistan
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|8 March 2018
|USA
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|8 March 2018
|Ukraine
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|8 March 2018
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$1,383,204
Production
Filmcompany 22, Prodyuserskaya Firma Igorya Tolstunova
Also known as
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!, Sveika, Oksana Sokolova!, Ну, здравствуй, Оксана Соколова!, WELL, HELLO THERE, OKSANA SOKOLOVA!