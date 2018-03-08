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Poster of Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!
5.9
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova! - Trailer
Kinoafisha Films Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!
5.9

Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!

, 2018
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!
5.9
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova! - Trailer
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!  Trailer

Cast

Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Ilya Popov
Valentina Mazunina
Valentina Mazunina
Oksana Sokolova
Fedor Lipatov
Fedor Lipatov
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Doctor
Boris Dergachev
Boris Dergachev
Kirill
Aleksey Bazanov
Aleksey Bazanov
Aleksandr Stefantsov
Aleksandr Stefantsov
Radio Station Producer
Nikolay Shrayber
Nikolay Shrayber
Radio Station Director
Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Nikolay
Alexey Medvedev
Alexey Medvedev
Radio Station Sound Engineer
Igor Gasparyan
Igor Gasparyan
Irakliy
Maxim Derichev
Sanya
Director Kirill Vasilev
Writer Yuriy Kasimtsev, Kirill Vasilev
Composer Sergey Shnurov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2018
World premiere 8 March 2018
Release date
8 March 2018 Russia Наше кино 16+
8 March 2018 Armenia
8 March 2018 Azerbaijan
8 March 2018 Belarus
8 March 2018 Georgia
8 March 2018 Kazakhstan
8 March 2018 Kyrgyzstan
8 March 2018 Moldova
8 March 2018 Tajikistan
8 March 2018 Turkmenistan
8 March 2018 USA
8 March 2018 Ukraine
8 March 2018 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,383,204
Production Filmcompany 22, Prodyuserskaya Firma Igorya Tolstunova
Also known as
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova!, Sveika, Oksana Sokolova!, Ну, здравствуй, Оксана Соколова!, WELL, HELLO THERE, OKSANA SOKOLOVA!

Film rating

5.9
Rate 40 votes
5.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3365 In the Comedy genre  925 In films of Russia  523 In films of 2018  132

Film Trailers

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Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova! - Trailer
Nu, zdravstvuy, Oksana Sokolova! Trailer
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