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5.7
Kinoafisha Films Dva tovarishcha
5.7

Dva tovarishcha

, 2000
Dva tovarishcha
Russia / Comedy / 18+
5.7

Cast

Yuriy Moseychuk
Valeri
Aleksey Panin
Aleksey Panin
Kozub
Viktor Proskurin
Viktor Proskurin
Father
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Mother
Iya Savvina
Iya Savvina
Grandmother
Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Tolik
Irina Malysheva
Pedagogue
Yuliya Blagaya
Yuliya Blagaya
Tanya
Olga Loskutova
Shura
Igor Marychev
Director Valeriy Pendrakovskiy
Writer Pavel Konstantinov, Vladimir Voinovich
Composer Tikhon Khrennikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2000
World premiere 19 May 2000
Release date
19 May 2000 Russia 16+
27 August 2000 Kazakhstan
27 August 2000 Ukraine
Production Vasilisa
Also known as
Dva tovarishcha, Dwaj przyjaciele, Zwei Freunde, Два товарища

Film rating

5.7
Rate 13 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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