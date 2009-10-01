Cast
Cast and Crew
Writer
Aleksandr Zelenkov, Dmitriy Aleynikov
Composer
Anton Silaev
Film details
Country
Russia / Ukraine
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2008
World premiere
1 October 2009
Release date
|1 October 2009
|Russia
| Наше кино
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|1 October 2009
|Belarus
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|1 October 2009
|Kazakhstan
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|11 November 2009
|USA
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|1 October 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,363,316
Production
Kyiv Film, Star Media UA (I), Star Media
Also known as
O, schastlivchik!, A mázlista, O, Luckyman!, Szczęściarz, О, счастливчик!, Ось ординат