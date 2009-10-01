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Poster of O Lucky Man!
5.6
O Lucky Man! - Trailer 2
Kinoafisha Films O Lucky Man!
5.6

O Lucky Man!

, 2008
O, schastlivchik!
Russia, Ukraine / Comedy / 18+
Trailers
Poster of O Lucky Man!
5.6
O Lucky Man! - Trailer 2
O Lucky Man!  Trailer 2

Cast

Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Slavik
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Oleg Genrikhovich
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Konstantin Germanovich
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Grandfather of Ramiz
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Maykl
Sergey Veksler
Sergey Veksler
Ramiz
Aleksey Panin
Aleksey Panin
Khudoy
Olya Polyakova
Semyon Furman
Direktor
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Maykl
Vladimir Kristovskiy
Vladimir Kristovskiy
Morfius
Director Eduard Parri
Writer Aleksandr Zelenkov, Dmitriy Aleynikov
Composer Anton Silaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Ukraine
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2008
World premiere 1 October 2009
Release date
1 October 2009 Russia Наше кино
1 October 2009 Belarus
1 October 2009 Kazakhstan
11 November 2009 USA
1 October 2009 Ukraine
Worldwide Gross $1,363,316
Production Kyiv Film, Star Media UA (I), Star Media
Also known as
O, schastlivchik!, A mázlista, O, Luckyman!, Szczęściarz, О, счастливчик!, Ось ординат

Film rating

5.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
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O Lucky Man! - Trailer 2
O Lucky Man! Trailer 2
O Lucky Man! - Trailer
O Lucky Man! Trailer
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