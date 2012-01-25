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Poster of Rzhevskiy protiv Napoleona
3.0
Rzhevskiy protiv Napoleona - Trailer 2
Kinoafisha Films Rzhevskiy protiv Napoleona
3.0

Rzhevskiy protiv Napoleona

, 2011
Rzhevskiy protiv Napoleona
Russia, Ukraine / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Rzhevskiy protiv Napoleona
3.0
Rzhevskiy protiv Napoleona - Trailer 2
Rzhevskiy protiv Napoleona  Trailer 2

Synopsis

Leiutenant Rzhevskiy is sent by Russian generals to stop Napoleon.

Cast

Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Poruchik Rzhevskiy
Volodymyr Zelenskyy
Volodymyr Zelenskyy
Napoleon
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Natasha Rostova
Marat Basharov
Marat Basharov
Bagration
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Lev Tolstoy
Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme
Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Markiz De Mazosad
Kseniya Sobchak
Kseniya Sobchak
Anna Semenovich
Anna Semenovich
Anfisa Chekhova
Anfisa Chekhova
Svetlana Loboda
Evgeniy Koshevoy
Director Marius Vaysberg
Writer Andrey Yakovlev, Marius Vaysberg, Yuriy Volovich
Composer Ilya Oleynikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Ukraine
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2011
World premiere 25 January 2012
Release date
25 January 2012 Russia Централ Партнершип 16+
25 January 2012 Belarus
25 January 2012 Kazakhstan
6 June 2012 USA
26 January 2012 Ukraine
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $10,365,684
Production Kvartal 95 Studio, Eugene Efuni Entertainment, September Planet Studios
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Film rating

3.0
Rate 26 votes
2.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3999 In the Comedy genre  1140 In films of Russia  782 In films of Ukraine  10 In films of 2011  140

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