Parapsychologist Elise Rainier and her team travel to Five Keys, NM, to investigate a man’s claim of a haunting. Terror soon strikes when Rainier realizes that the house he lives in was her family’s old home.
|18 January 2018
|Russia
|WDSSPR
|16+
|8 February 2018
|Australia
|M
|4 January 2018
|Austria
|16
|18 January 2018
|Belarus
|18 January 2018
|Brazil
|5 January 2018
|Estonia
|3 January 2018
|France
|4 January 2018
|Germany
|12 January 2018
|Great Britain
|4 January 2018
|Greece
|4 January 2018
|Hong Kong
|10 January 2018
|Indonesia
|29 March 2018
|Israel
|14
|18 January 2018
|Italy
|18 January 2018
|Kazakhstan
|5 January 2018
|Latvia
|11 January 2018
|Netherlands
|4 January 2018
|Portugal
|3 January 2018
|Romania
|18+
|4 January 2018
|Slovakia
|31 January 2018
|South Korea
|5 January 2018
|Spain
|4 January 2018
|Thailand
|5 January 2018
|USA
|18 January 2018
|Ukraine
|5 January 2018
|Viet Nam