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Poster of Insidious: Chapter 4
6.6
Insidious: Chapter 4 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Insidious: Chapter 4
6.6

Insidious: Chapter 4

, 2017
Insidious 4: The Last Key
USA / Horror, Thriller, Mystery / 18+
Trailers
Poster of Insidious: Chapter 4
6.6
Insidious: Chapter 4 - Dubbed trailer
Insidious: Chapter 4  Dubbed trailer

Synopsis

Parapsychologist Elise Rainier and her team travel to Five Keys, NM, to investigate a man’s claim of a haunting. Terror soon strikes when Rainier realizes that the house he lives in was her family’s old home.

Cast

Lin Shaye
Lin Shaye
Elise Rainier
Josh Stewart
Josh Stewart
Gerald Rainier
Tessa Ferrer
Tessa Ferrer
Audrey Rainier
Ava Kolker
Ava Kolker
Young Elise Rainier
Hana Hayes
Hana Hayes
Amanda Jaros
Amanda Jaros
Josh Wingate
Josh Wingate
Spencer Locke
Spencer Locke
Melissa Rainier
Leigh Whannell
Leigh Whannell
Specs
Angus Sampson
Angus Sampson
Tucker
Kirk Acevedo
Kirk Acevedo
Ted Garza
Caitlin Gerard
Caitlin Gerard
Imogen Rainier
Director Adam Robitel
Writer Leigh Whannell
Composer Joseph Bishara
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2017
Online premiere 4 January 2018
World premiere 3 January 2018
Release date
18 January 2018 Russia WDSSPR 16+
8 February 2018 Australia M
4 January 2018 Austria 16
18 January 2018 Belarus
18 January 2018 Brazil
5 January 2018 Estonia
3 January 2018 France
4 January 2018 Germany
12 January 2018 Great Britain
4 January 2018 Greece
4 January 2018 Hong Kong
10 January 2018 Indonesia
29 March 2018 Israel 14
18 January 2018 Italy
18 January 2018 Kazakhstan
5 January 2018 Latvia
11 January 2018 Netherlands
4 January 2018 Portugal
3 January 2018 Romania 18+
4 January 2018 Slovakia
31 January 2018 South Korea
5 January 2018 Spain
4 January 2018 Thailand
5 January 2018 USA
18 January 2018 Ukraine
5 January 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $167,885,588
Production Blumhouse Productions, Entertainment One, LStar Capital
Also known as
Insidious: The Last Key, La noche del demonio: La última llave, Astralna Podmuklost: Poglavlje 4, Astralna Podmuklost: Poslednji Ključ, Астрал 4: Последний ключ, Astraal 4: viimane võti, Astral: Oxirgi kalit, Astrāls: Pēdējā atslēga, Ha'ro'ah she'bifnim: ha'maf'te'akh ha'akharon, Insidieux: La dernière clé, Insidios: Ultima cheie, Insidious : La Dernière Clé, Insidious: A Última Chave, Insidious: Az utolsó kulcs, Insidious: Chapter 4, Insidious: L'ultima chiave, Insidious: La última llave, Insidious: Poslední klíč, Insidious: Posledný kľúč, Insidious. La última llave, La noche del demonio:La última llave, Naznaczony: ostatni klucz, Quỷ Quyệt: Chìa Khóa Quỷ Dữ, Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar, Sobrenatural: A Última Chave, Tunas tamsoje: paskutinis raktas, Παγιδευμένη ψυχή: Το τελευταίο κλειδί, Астрал: Останній ключ, Астрална подмуклост: Поглавље 4, Астрална подмуклост: Последњи кључ, Коварен капан: Последният ключ, インシディアス　最後の鍵, 潜伏4：锁命亡灵, 陰兒房第4章：鎖命亡靈, วิญญาณตามติด 4, 潜伏：最后的钥匙, Insidious 4: The Last Key, วิญญาณตามติด: กุญแจผีบอก, Insidious La última llave, Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ, הרוע שבפנים 4: המפתח האחרון, อินซิเดียส 4, insidious 4, insidious la dernière clé, इंसिडियस चैप्टर ४: अंतिम कड़ी

Film rating

6.6
Rate 68 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2585 In the Horror genre  227 In the Thriller genre  518 In the Mystery genre  61 In films of USA  1571 In films of 2017  99
Updated 17 February 2026

Film Trailers

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Insidious: Chapter 4 - Dubbed trailer
Insidious: Chapter 4 Dubbed trailer
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Quotes

Elise Rainier I'm going to get the attention of all the spirits in this house. I need things that were important to Garza. Specs, go upstairs. There is a bible he held very dear to him. It was a red, King James version; I need you to find it. Take Imogen with you.
Specs Okay.
Elise Rainier And do not let her out of your sight.
Specs I won't.
[Specs and Imogen head upstairs]
Elise Rainier Tucker and I are going down to the fallout shelter.
Tucker What- I get the death chamber and he gets bible camp with the most beautiful girl on earth? That's not a democracy.
Elise Rainier You're the only one I trust to go down there with me.
Tucker [under his breath as he follows Elise] Don't patronize me woman.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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