ProductionNew Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, The Safran Company
Also known as
The Conjuring 2, El conjuro 2, Prizivanje 2, Заклятие 2, Ám Ảnh Kinh Hoàng 2, Conjuring 2, Conjuring 2 : Le Cas Enfield, Démonok között 2., Ehzar 2, Expediente Warren: El caso Enfield, Invocação do Mal 2, Isvarymas 2, Kirottu 2, Korku Seansı 2, Kurja kutsumine 2, L'expedient Warren: El cas Enfield, La Conjuration 2: Le Cas Enfield, Ļaunuma izsaukšana 2, Le'za'men et ha'ro'a 2, Nattens dæmoner 2, Obecność 2, Prizivanja 2, Prizivanje 2: Poltergajst u Enfildu, The Conjuring - Il caso Enfield, The Conjuring 2 - A Evocação, The Conjuring 2: The Enfield Case, The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist, Trăind printre demoni 2, V zajatí démonov 2, V zajetí démonů 2, Το κάλεσμα 2, Заклинанието 2, Закляття 2: Енфілдська справа, Призивање зла 2, 厲陰宅2, 招魂2, 招魂2：恩菲尔德吵闹鬼, 死霊館 エンフィールド事件, La Conjuration 2, Prizivanje zla 2, SIRYOU KAN ENFIELD JIKEN, الشعوذة 2, Annabelle Saga Expediente Warren El caso Enfield, Conjuring 2, Le cas Enfield, Conjuring 2 Le cas Enfield, The Conjuring 2 - Il caso Enfield, الشعوذة ٢, Conjuring 2 - Le cas Enfield, Invocacao do Mal 2