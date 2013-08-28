Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Conjuring 2
7.6
The Conjuring 2 - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films The Conjuring 2
7.6

The Conjuring 2

, 2016
The Conjuring 2
USA / Horror / 18+
Trailers
Poster of The Conjuring 2
7.6
The Conjuring 2 - Dubbed trailer 2
The Conjuring 2  Dubbed trailer 2

Synopsis

Lorraine and Ed Warren travel to north London to help a single mother raising four children alone in a house plagued by a malicious spirit.

Cast

Vera Farmiga
Vera Farmiga
Lorraine Warren
Patrick Wilson
Patrick Wilson
Ed Warren
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Peggy Hodgson
Simon McBurney
Simon McBurney
Maurice Grosse
Maria Doyle Kennedy
Maria Doyle Kennedy
Peggy Nottingham
Sterling Jerins
Sterling Jerins
Javier Botet
Javier Botet
Robin Atkin Downes
Robin Atkin Downes
Shannon Kook-Chun
Shannon Kook-Chun
Madison Wolfe
Madison Wolfe
Janet Hodgson
Lauren Esposito
Margaret Hodgson
Benjamin Haigh
Billy Hodgson
Director James Wan
Writer Chad Hayes, Carey W. Hayes, James Wan, David Leslie Johnson-McGoldrick
Composer Joseph Bishara
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2016
Online premiere 12 November 2016
World premiere 28 August 2013
Release date
16 June 2016 Russia КАРО Премьер 16+
9 June 2016 Albania
9 June 2016 Argentina
9 June 2016 Australia
13 November 2016 Austria
16 June 2016 Belarus
8 June 2016 Belgium
9 June 2016 Bosnia and Herzegovina
9 June 2016 Brazil
10 June 2016 Bulgaria
10 June 2016 Cambodia
10 June 2016 Canada
9 June 2016 Chile
9 June 2016 Colombia
9 June 2016 Croatia
9 June 2016 Cyprus
9 June 2016 Czechia
9 June 2016 Denmark
9 June 2016 Dominican Republic
10 June 2016 Estonia
8 June 2016 Finland
29 June 2016 France
16 June 2016 Germany
17 June 2016 Great Britain
9 June 2016 Greece
9 June 2016 Hong Kong
9 June 2016 Hungary
28 August 2013 Iceland 16 year age limit
10 June 2016 India
10 June 2016 Indonesia
13 June 2016 Ireland
23 June 2016 Israel
22 June 2016 Italy
9 July 2016 Japan
9 June 2016 Kazakhstan 18+
21 July 2016 Kuwait
10 June 2016 Latvia
10 June 2016 Lithuania
9 June 2016 Mexico
9 June 2016 Netherlands
17 June 2016 Nigeria
9 June 2016 North Macedonia
8 June 2016 Norway
1 July 2016 Pakistan
9 June 2016 Peru
9 June 2016 Philippines
17 June 2016 Poland
9 June 2016 Portugal
10 June 2016 Romania
9 June 2016 Serbia
9 June 2016 Singapore
9 June 2016 Slovakia
9 June 2016 South Korea
17 June 2016 Spain
10 June 2016 Sweden
23 June 2016 Switzerland
8 June 2016 Taiwan
9 June 2016 Thailand 15
10 June 2016 Turkey
10 June 2016 USA
15 June 2016 Ukraine
9 June 2016 Uruguay
10 June 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $322,819,915
Production New Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, The Safran Company
Also known as
The Conjuring 2, El conjuro 2, Prizivanje 2, Заклятие 2, Ám Ảnh Kinh Hoàng 2, Conjuring 2, Conjuring 2 : Le Cas Enfield, Démonok között 2., Ehzar 2, Expediente Warren: El caso Enfield, Invocação do Mal 2, Isvarymas 2, Kirottu 2, Korku Seansı 2, Kurja kutsumine 2, L'expedient Warren: El cas Enfield, La Conjuration 2: Le Cas Enfield, Ļaunuma izsaukšana 2, Le'za'men et ha'ro'a 2, Nattens dæmoner 2, Obecność 2, Prizivanja 2, Prizivanje 2: Poltergajst u Enfildu, The Conjuring - Il caso Enfield, The Conjuring 2 - A Evocação, The Conjuring 2: The Enfield Case, The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist, Trăind printre demoni 2, V zajatí démonov 2, V zajetí démonů 2, Το κάλεσμα 2, Заклинанието 2, Закляття 2: Енфілдська справа, Призивање зла 2, 厲陰宅2, 招魂2, 招魂2：恩菲尔德吵闹鬼, 死霊館　エンフィールド事件, La Conjuration 2, Prizivanje zla 2, SIRYOU KAN ENFIELD JIKEN, الشعوذة 2, Annabelle Saga Expediente Warren El caso Enfield, Conjuring 2, Le cas Enfield, Conjuring 2 Le cas Enfield, The Conjuring 2 - Il caso Enfield, الشعوذة ٢, Conjuring 2 - Le cas Enfield, Invocacao do Mal 2

Film rating

7.6
Rate 49 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  814 In the Horror genre  41 In films of USA  523 In films of 2016  23

Film Trailers

All trailers
The Conjuring 2 - Dubbed trailer 2
The Conjuring 2 Dubbed trailer 2
The Conjuring 2 - Dubbed trailer
The Conjuring 2 Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Conjuring 2
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Conjuring 2

The Conjuring
The Conjuring Thriller, Horror
2013, USA
7.0
Annabelle: Creation
Annabelle: Creation Horror, Thriller
2017, USA
6.0
The Nun
The Nun Horror, Mystery, Thriller
2018, USA
6.0
The Crucifixion
The Crucifixion Horror, Thriller
2017, Great Britain / Romania
5.0
Holly
Holly Drama
2023, Belgium / France / Luxembourg / Netherlands
6.0
Prayer
Prayer Horror
2023, Denmark
0.0
Black Mold
Black Mold Drama, Horror, Thriller
2023, USA
4.0
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
The Conjuring: The Devil Made Me Do It Horror
2021, USA
7.0
Annabelle Comes Home
Annabelle Comes Home Horror
2019, USA
6.0
Insidious: Chapter 2
Insidious: Chapter 2 Horror, Thriller
2013, USA
7.0
Dead Silence
Dead Silence Horror
2006, USA
6.0
Insidious
Insidious Horror, Thriller
2011, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more