7.0 IMDb Rating: 6.5
Annabelle: Creation

Annabelle: Creation

Annabelle: Creation 18+
Synopsis

Twelve years after the tragic death of their little girl, a dollmaker and his wife welcome a nun and several girls from a shuttered orphanage into their home, where they soon become the target of the dollmaker's possessed creation, Annabelle.
Annabelle: Creation - russian final trailer
Annabelle: Creation  russian final trailer
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2017
Online premiere 11 August 2017
World premiere 19 June 2017
Release date
10 August 2017 Russia КАРО Премьер 18+
10 August 2017 Albania
31 August 2017 Argentina
10 August 2017 Australia
25 August 2017 Austria
11 August 2017 Bahamas
10 August 2017 Belarus
9 August 2017 Belgium
17 August 2017 Bolivia
17 August 2017 Brazil
11 August 2017 Bulgaria
11 August 2017 Canada
17 August 2017 Chile
17 August 2017 Colombia
10 August 2017 Croatia
10 August 2017 Cyprus
10 August 2017 Czechia
10 August 2017 Denmark
9 August 2017 Egypt
11 August 2017 Estonia
11 August 2017 Finland
9 August 2017 France
24 August 2017 Germany
11 August 2017 Great Britain
14 September 2017 Greece
10 August 2017 Hong Kong
10 August 2017 Hungary
11 August 2017 Iceland
15 August 2017 India
9 August 2017 Indonesia
17 August 2017 Israel
3 August 2017 Italy
13 October 2017 Japan
10 August 2017 Kazakhstan
17 August 2017 Kuwait
11 August 2017 Latvia
17 August 2017 Lebanon
11 August 2017 Lithuania
10 August 2017 Malaysia
17 August 2017 Mexico
10 August 2017 Montenegro
10 August 2017 Netherlands
10 August 2017 New Zealand
10 August 2017 North Macedonia
11 August 2017 Norway
17 August 2017 Panama
17 August 2017 Peru
23 August 2017 Philippines
11 August 2017 Poland
10 August 2017 Portugal
17 August 2017 Puerto Rico
18 August 2017 Romania
10 August 2017 Serbia
9 August 2017 Singapore
10 August 2017 Slovakia
10 August 2017 Slovenia
18 August 2017 South Africa
10 August 2017 South Korea
12 October 2017 Spain
20 August 2017 Sri Lanka
9 August 2017 Sweden
3 August 2017 Switzerland
11 August 2017 Taiwan
10 August 2017 Thailand
18 August 2017 Turkey
10 August 2017 UAE
11 August 2017 USA
10 August 2017 Ukraine
17 August 2017 Uruguay
18 August 2017 Venezuela
11 August 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $306,592,201
Production New Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, Atomic Monster
Also known as
Annabelle: Creation, Annabelle 2, Annabelle 2: La creación, Annabelle 2: Creation, Anabela 2, Annabelle 2: A Criação do Mal, Проклятие Аннабель: Зарождение зла, Aenabel: Nirmanaya, Anabele 2, Anabella 2: Radīšana, Anabelle 2: La creación, Annabelle 2 - La création du mal, Annabelle 2 : La Création du mal, Annabelle 2: A teremtés, Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, Annabelle 2: Skabelsen, Annabelle 2: Stvorenie zla, Annabelle 2: Zrození zla, Annabelle: La creación, Annabelle: Loomine, Annabelle: Narodziny zła, Annabelle: Početak, Annabelle: stvarjenje, Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ, Annabelle: Η δημιουργία, Άνναμπελ 2: Η δημιουργία, Άνναμπελ: Η δημιουργία, Анабел 2: Стварање зла, Анабел 2: Сътворение, Анабель 2, Анабель: Створення, ऐनाबेल: क्रिएशन, アナベル　死霊人形の誕生, 安娜貝爾：造孽, 安娜贝尔2：创造物, 安娜贝尔2：诞生
Director
David F. Sandberg
David F. Sandberg
Cast
Stephanie Sigman
Stephanie Sigman
Miranda Otto
Miranda Otto
Javier Botet
Javier Botet
Alicia Vela-Bailey
Alicia Vela-Bailey
Talitha Bateman
Talitha Bateman
Cast and Crew
Film rating

7.0
48 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1931
Film Reviews

Артем Земсков 15 August 2017, 20:18
Четкий фильмец!
Андрей 19 August 2017, 12:21
хороший фильм, качественный, не тв3!
но сюжет не очень интересный, всё происходит в последние 15 минут, но снят красиво и красиво\здорово играют… Read more…
Annabelle: Creation - russian final trailer
Annabelle: Creation Russian final trailer
Annabelle: Creation - trailer in russian
Annabelle: Creation Trailer in russian
