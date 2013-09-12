Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Insidious: Chapter 2
Poster of Insidious: Chapter 2
Poster of Insidious: Chapter 2
Poster of Insidious: Chapter 2
Poster of Insidious: Chapter 2
Poster of Insidious: Chapter 2
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.6
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Insidious: Chapter 2

Insidious: Chapter 2

Insidious: Chapter 2 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The Lamberts believe that they have defeated the spirits that have haunted their family, but they soon discover that evil is not beaten so easily.
Insidious: Chapter 2 - russian international trailer
Insidious: Chapter 2  russian international trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2013
Online premiere 31 October 2013
World premiere 12 September 2013
Release date
3 October 2013 Russia WDSSPR 16+
31 October 2013 Australia
3 October 2013 Belarus
22 November 2013 Brazil
28 November 2013 Denmark
4 October 2013 Estonia
2 October 2013 France
17 October 2013 Germany
12 September 2013 Great Britain
31 October 2013 Greece
27 September 2013 Indonesia
12 September 2013 Ireland 15A
10 October 2013 Italy
2 October 2013 Kazakhstan
24 October 2013 Netherlands
20 September 2013 Poland
14 November 2013 Portugal
12 September 2013 Romania 18+
19 September 2013 Slovakia
5 December 2013 South Korea
25 October 2013 Spain
10 October 2013 Thailand 18
29 November 2013 Turkey
13 September 2013 USA
3 October 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $161,919,318
Production FilmDistrict, Stage 6 Films, Entertainment One
Also known as
Insidious: Chapter 2, La noche del demonio (capítulo 2), Insidious 2, Астрал: Глава 2, Astraal 2, Astral 2, Astrali 2, Astralna podmuklost: Poglavlje 2, Astrāls: 2.nodaļa, Inshidiasu dai-ni shô, Insidieux: Chapitre 2, Insidiós: Capítol 2, Insidios: Capitolul 2, Insidious : Chapitre 2, Insidious (capítulo 2), Insidious Chapter 2, Insidious: A gonosz háza, Insidious: Capítulo 2, Insidious: Kapitola 2, La noche del demonio 2, La noche del demonio capítulo 2, Naznaczony: Rozdział 2, Oltre i confini del male - Insidious 2, Pagidevmeni psyhi: Kefalaio 2, Podmuklo: 2. poglavlje, Quy Quyet 2, Quỷ Quyệt 2, Riivattu 2, Ruhlar Bölgesi Bölüm 2, Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2, Sobrenatural: Capítulo 2, Tunas tamsoje: antra dalis, Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 2, Астрал: Частина 2, Астрална подмуклост: Поглавље 2, Коварен капан: част 2, इन्सिडीअसः चैप्टर 2 कपटी आत्मा, इंसिडियस: चैप्टर 2, インシディアス　第2章, 陰兒房第2章：陰魂守舍
Director
James Wan
James Wan
Cast
Rose Byrne
Rose Byrne
Patrick Wilson
Patrick Wilson
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Lin Shaye
Lin Shaye
Ty Simpkins
Ty Simpkins
Cast and Crew
Similar films for Insidious: Chapter 2
Insidious 7.5
Insidious (2011)
Insidious: Chapter 3 6.9
Insidious: Chapter 3 (2015)
The Conjuring 7.9
The Conjuring (2013)
Ouija: Origin of Evil 6.8
Ouija: Origin of Evil (2016)
Insidious: The Red Door 6.5
Insidious: The Red Door (2023)
The Conjuring 2 7.6
The Conjuring 2 (2016)
Dead Silence 6.2
Dead Silence (2006)
Insidious: Chapter 4 6.6
Insidious: Chapter 4 (2017)
Annabelle Comes Home 6.4
Annabelle Comes Home (2019)
The Conjuring: The Devil Made Me Do It 7.2
The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
The Curse of La Llorona 5.9
The Curse of La Llorona (2019)
The Nun 6.3
The Nun (2018)
Film in Collections
How to watch “Astral” movies in chronological order How to watch “Astral” movies in chronological order

Film rating

7.1
Rate 56 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1719
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
По стилю на Заклятие похоже, пугалки повторяются. Второй раз это уже смешно, а не страшно.
Swi4e1 2 April 2015, 12:51
Film Trailers All trailers
Insidious: Chapter 2 - russian international trailer
Insidious: Chapter 2 Russian international trailer
Insidious: Chapter 2 - тв ролик 7
Insidious: Chapter 2 Тв ролик 7
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Insidious: Chapter 2
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more