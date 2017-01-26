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Poster of Mein Blind Date mit dem Leben
7.2
Mein Blind Date mit dem Leben - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Mein Blind Date mit dem Leben
7.2

Mein Blind Date mit dem Leben

, 2017
Mein Blind Date mit dem Leben
Germany / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Mein Blind Date mit dem Leben
7.2
Mein Blind Date mit dem Leben - Dubbed trailer
Mein Blind Date mit dem Leben  Dubbed trailer

Synopsis

An ambitious young man struggles to achieve his dream of becoming an employee in a Munich luxury hotel despite being strongly visually impaired.

Cast

Kostja Ullmann
Kostja Ullmann
Saliya Kahawatte
Anna Maria Mühe
Anna Maria Mühe
Laura
Uwe Preuss
Uwe Preuss
Rouven Blessing
Rouven Blessing
Herbert Forthuber
Herbert Forthuber
Jacob Matschenz
Jacob Matschenz
Max
Johann von Bülow
Johann von Bülow
Kleinschmidt
Alexander Held
Fried
Nilam Farooq
Nilam Farooq
Sheela
Sylvana Krappatsch
Dagmar
Michael A. Grimm
Küchenchef Krohn
Kida Khodr Ramadan
Hamid
Director Marc Rothemund
Writer Oliver Ziegenbalg, Ruth Toma, Saliya Kahawatte
Composer Michael Geldreich, Jean-Christoph Ritter
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2017
Online premiere 27 January 2017
World premiere 26 January 2017
Release date
16 February 2017 Russia Вольга 16+
16 February 2017 Belarus
30 November 2017 Brazil
26 January 2017 China
10 March 2017 Estonia
26 January 2017 Germany
11 August 2017 Great Britain
29 March 2018 Hong Kong
13 January 2018 Japan
16 February 2017 Kazakhstan
26 January 2017 Netherlands AL
30 March 2017 Slovakia
20 August 2019 South Korea
14 July 2017 Spain
20 October 2017 Taiwan
16 February 2017 Ukraine
Worldwide Gross $5,276,805
Production Ziegler Cinema, SevenPictures Film, StudioCanal
Also known as
Mein Blind Date mit dem Leben, My Blind Date with Life, Rande naslepo, 5パーセントの奇跡　嘘から始まる素敵な人生, Cita a cegues amb la vida, Cita a ciegas con la vida, De Encontro com a Vida, De encuentro con la vida, Il mio appuntamento al buio con la vita, Kör Talihim, Mans aklais randiņš ar dzīvi, Moj Blind Date, Moj zmenek na slepo, Moj zmenek na slepo z zivljenjem, Randka w ciemno z życiem, Uma Vontade Cega, Un sueño entre sombras, Vakrandim az élettel, Моята среща на сляпо с живота, Не/смотря ни на что, Побачення наосліп, 看見5%的奇蹟, Meu Encontro às Cegas Com A Vida, 与生命有约

Film rating

7.2
Rate 27 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1490 In the Comedy genre  347 In films of Germany  56 In films of 2017  50
Updated 25 July 2026

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Mein Blind Date mit dem Leben - Dubbed trailer
Mein Blind Date mit dem Leben Dubbed trailer
Mein Blind Date mit dem Leben - Trailer
Mein Blind Date mit dem Leben Trailer
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soundtrack Mein Blind Date mit dem Leben
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