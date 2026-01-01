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Nurbek Egen
Nurbek Egen
Kinoafisha
Persons
Nurbek Egen
Nurbek Egen
Nurbek Egen
Date of Birth
3 December 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.9
Silver Spoon
(2014)
7.8
Contact
(2021)
7.2
The Wedding Chest
(2005)
Filmography
Okolotochnyj
Detective
2026, Russia
6.8
Atom
Drama, History
2025, Russia
Tonnel
Drama
2025, Russia
6
Kalamba
Drama, Detective
2024, Russia
4.3
Mazhor 10 let
Documentary
2024, Russia
Watch trailer
5.3
Fandorin. Azazel
Crime, Detective, Sci-Fi
2023, Russia
6.4
Port
Detective, Drama
2022, Russia
6.4
Peregovorschik
Detective, Thriller
2022, Russia
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