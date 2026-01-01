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Nurbek Egen
Nurbek Egen Nurbek Egen
Kinoafisha Persons Nurbek Egen

Nurbek Egen

Nurbek Egen

Date of Birth
3 December 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Silver Spoon 7.9
Silver Spoon (2014)
Contact 7.8
Contact (2021)
The Wedding Chest 7.2
The Wedding Chest (2005)

Filmography

Okolotochnyj
Detective 2026, Russia
Atom 6.8
Atom
Drama, History 2025, Russia
Tonnel
Tonnel
Drama 2025, Russia
Kalamba 6
Kalamba
Drama, Detective 2024, Russia
Mazhor 10 let 4.3
Mazhor 10 let
Documentary 2024, Russia
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Fandorin. Azazel 5.3
Fandorin. Azazel
Crime, Detective, Sci-Fi 2023, Russia
Port 6.4
Port
Detective, Drama 2022, Russia
Peregovorschik 6.4
Peregovorschik
Detective, Thriller 2022, Russia
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