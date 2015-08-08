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Poster of Pobeg iz Moskvabada
5.4
Kinoafisha Films Pobeg iz Moskvabada
5.4

Pobeg iz Moskvabada

, 2015
Pobeg iz Moskvabada
Russia / Drama / 18+
Poster of Pobeg iz Moskvabada
5.4

Cast

Mariya Mashkova
Mariya Mashkova
Maria Lastochkina
Nikita Panfilov
Nikita Panfilov
Karpov
Mikael Dzhanibekyan
Mikael Dzhanibekyan
Djavakhir Zakhirov
Khasan
Aleksandr Grishin
Aleksandr Grishin
Artem Nasybulin
Kirill Käro
Kirill Käro
Ekaterina Solomatina
Ekaterina Solomatina
Artem Nasybulin
Ekaterina Solomatina
Anastasiya Busygina
Andrey Frolov
Andrey Frolov
Director Darya Poltoratskaya
Writer Yusuf Roziqov
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2015
World premiere 8 August 2015
Release date
8 August 2015 Russia 16+
7 November 2015 Kazakhstan
7 November 2015 Ukraine
Production Russian World Studios
Also known as
Pobeg iz Moskvabada, Ucieczka z Moskwabadu, Побег из Москвабада

Film rating

5.4
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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