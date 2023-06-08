Menu
6.4 IMDb Rating: 6.3
2 posters
Kinoafisha Films Strays

Strays

Strays 18+
Synopsis

An abandoned dog teams up with other strays to get revenge on his former owner.

Strays - trailer #2
Strays  trailer #2
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 September 2023
World premiere 8 June 2023
Release date
MPAA R
Budget $46,000,000
Worldwide Gross $36,071,267
Production Universal Pictures, Lord Miller, Picturestart
Also known as
Strays, Doggy Style, Hijos de perra, Pušteni s lanca, Отвязные дворняги, Backstreet Dogs, Doggy Style - Dieser Sommer kommt von hinten, Doggy Style - Quei bravi randagi, Kivert kutyák, Koera kättemaks, Kulağı Kesikler, Psia jazda, Rafeiros: Mas Com Tomates, Ruim Pra Cachorro, S ketne, Spuszczone ze smyczy, Strays: Doggy Style, Suuri kusetus, Vagabonds, Vida perra, Vocasy na tripu, Кудлаті перці, スラムドッグス, 复仇狗联盟, 復仇戇狗聯盟, 復仇狗聯盟, 流浪狗
Director
Josh Greenbaum
Cast
Will Ferrell
Will Ferrell
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Will Forte
Will Forte
Hannah Alline
Hannah Alline
Kevin Brown
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Юнадий Мамедов 24 August 2023, 13:48
Фильм в принципе хороший комедийный кому нравится комедия думаю зайдёт фильм мне вот зашол так что всем советую!
Павел Цапюк 20 September 2023, 16:42
Не рекомендую детям до 16 — всё-таки *взрослого* содержания тут многовато.

Не рекомендую впечатлительным: туалетного юмора и шуток "за… Read more…
Goofs

Despite being strays, all of Reggie's companions appear clean and are regularly groomed.

Quotes
Reggie Why is Doug so great? Where do I begin? He loves being around me so much, he doesn't even have a job.
Film Trailers All trailers
Strays - trailer #2
Strays Trailer #2
Strays - trailer
Strays Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
