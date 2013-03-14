Menu
7.0 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films The Call

The Call

The Call 18+
Synopsis

When a veteran 911 operator takes a life-altering call from a teenage girl who has just been abducted, she realizes that she must confront a killer from her past in order to save the girl's life.
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2013
Online premiere 7 July 2016
World premiere 14 March 2013
Release date
14 March 2013 Russia Top Film Distribution 16+
11 April 2013 Argentina
16 May 2013 Australia
11 July 2013 Austria
14 March 2013 Belarus
5 April 2013 Brazil
15 March 2013 Canada
13 June 2013 Chile
9 May 2013 China
13 June 2013 Croatia
9 May 2013 Czechia
25 June 2013 Denmark
5 April 2013 Estonia
29 May 2013 France
10 July 2013 Germany
20 September 2013 Great Britain
9 May 2013 Greece
9 May 2013 Hong Kong
2 May 2013 Hungary
26 April 2013 Iceland
5 April 2013 India
14 August 2013 Indonesia
20 September 2013 Ireland
11 April 2013 Israel
17 September 2013 Italy
30 November 2013 Japan
14 March 2013 Kazakhstan
2 May 2013 Kuwait
12 April 2013 Latvia
11 April 2013 Lebanon
22 March 2013 Lithuania
17 May 2013 Mexico
22 May 2013 Philippines
10 October 2013 Portugal
19 April 2013 Romania
29 August 2013 Serbia
2 May 2013 Singapore
30 May 2013 Slovakia
9 May 2013 Slovenia
4 October 2013 South Africa
20 June 2013 South Korea
3 May 2013 Sweden
5 June 2013 Switzerland
10 May 2013 Taiwan
6 June 2013 Thailand
5 July 2013 Turkey
2 May 2013 UAE
14 March 2013 USA
21 March 2013 Ukraine
3 May 2013 Uruguay
17 May 2013 Venezuela
10 May 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $68,572,631
Production TriStar Pictures, Stage 6 Films, Troika Pictures
Also known as
The Call, Línea de emergencia, 911: Llamada mortal, Poziv, A Chamada, A hívás, Acil Arama, Apel de urgenta, Chamada de Emergência, Cuộc Gọi Khẩn, Favqulotda qo'ng'iroq, Ha'kria, Hädaabikõne, Klic v sili, L'appel, L'última trucada, La última llamada, Llamada mortal: Línea de emergencia, Pagalbos sauksmas, Palīgā sauciens, Połączenie, The Call - Leg nicht auf!, The Hive, Tiesňová linka, Tísňová linka, Za Kôru [Kinkyû tsûhô shirei shitsu], Το τηλεφώνημα, Виклик, Обаждането, Тревожный вызов, ザ・コール 緊急通報指令室, 絕命連線
Director
Cast
Abigail Breslin
Halle Berry
Morris Chestnut
Michael Imperioli
Ella Rae Peck
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 30 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1794
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Не жалею, что посмотрела. Тандем двух боевых козерожек сложился, отожгли неподецки.
Quotes
[last lines]
Michael Foster You're an operator. You can't do this!
Jordan Turner It's already done!
The Call - trailer in russian
The Call Trailer in russian
The Call - fragment 1
The Call Fragment 1
Listen to the
soundtrack The Call
Stills
