|14 March 2013
|Russia
|Top Film Distribution
|16+
|11 April 2013
|Argentina
|16 May 2013
|Australia
|11 July 2013
|Austria
|14 March 2013
|Belarus
|5 April 2013
|Brazil
|15 March 2013
|Canada
|13 June 2013
|Chile
|9 May 2013
|China
|13 June 2013
|Croatia
|9 May 2013
|Czechia
|25 June 2013
|Denmark
|5 April 2013
|Estonia
|29 May 2013
|France
|10 July 2013
|Germany
|20 September 2013
|Great Britain
|9 May 2013
|Greece
|9 May 2013
|Hong Kong
|2 May 2013
|Hungary
|26 April 2013
|Iceland
|5 April 2013
|India
|14 August 2013
|Indonesia
|20 September 2013
|Ireland
|11 April 2013
|Israel
|17 September 2013
|Italy
|30 November 2013
|Japan
|14 March 2013
|Kazakhstan
|2 May 2013
|Kuwait
|12 April 2013
|Latvia
|11 April 2013
|Lebanon
|22 March 2013
|Lithuania
|17 May 2013
|Mexico
|22 May 2013
|Philippines
|10 October 2013
|Portugal
|19 April 2013
|Romania
|29 August 2013
|Serbia
|2 May 2013
|Singapore
|30 May 2013
|Slovakia
|9 May 2013
|Slovenia
|4 October 2013
|South Africa
|20 June 2013
|South Korea
|3 May 2013
|Sweden
|5 June 2013
|Switzerland
|10 May 2013
|Taiwan
|6 June 2013
|Thailand
|5 July 2013
|Turkey
|2 May 2013
|UAE
|14 March 2013
|USA
|21 March 2013
|Ukraine
|3 May 2013
|Uruguay
|17 May 2013
|Venezuela
|10 May 2013
|Viet Nam
