6.9 IMDb Rating: 6.6
The Beach 18+
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2000
Online premiere 17 February 2000
World premiere 3 February 2000
Release date
23 March 2000 Russia 16+
9 March 2000 Australia
11 February 2000 Brazil
29 March 2000 Czechia
7 April 2000 Denmark
16 February 2000 France
16 February 2000 Germany
11 February 2000 Great Britain
31 March 2000 Greece
23 March 2000 Hungary
11 February 2000 Ireland
25 February 2000 Italy
23 March 2000 Kazakhstan
16 March 2000 Netherlands
22 April 2000 Philippines R-18
15 February 2000 Portugal
30 March 2000 Slovakia
3 February 2000 South Korea
21 February 2000 Spain 16
17 March 2000 Sweden
10 March 2000 Thailand
11 February 2000 USA
23 March 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $144,056,873
Production Figment Films
Also known as
The Beach, La playa, A Praia, Pláž, Пляж, 海灘, A part, Ha-Hof, Hòn Đảo Thiên Đường, I paralia, Kumsal, La plage, La platja, La playa (The Beach), Niebiańska plaża, Obala, Paplūdimys, Paradiisirand, Plaja, Stranden, Žal, Η παραλία, Плажа, Плажът, ザ・ビーチ, 海滩
Director
Danny Boyle
Danny Boyle
Cast
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Guillaume Canet
Guillaume Canet
Robert Carlyle
Robert Carlyle
Paterson Joseph
Paterson Joseph
Film rating

6.9
Rate 27 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1991
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Андрей 29 August 2016, 00:22
решил пересмотреть и как-то не очень...
а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не… Read more…
Quotes
[Last lines]
Richard And me? I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something. And if you find that moment... It lasts forever.
Stills
