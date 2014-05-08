Menu
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6.4
Godzilla

Godzilla

Godzilla 18+
Synopsis

Synopsis

The world is beset by the appearance of monstrous creatures, but one of them may be the only one who can save humanity.
Godzilla - trailer in russian 1
Godzilla  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2014
Online premiere 14 May 2014
World premiere 8 May 2014
Release date
15 May 2014 Russia КАРО Премьер 12+
15 May 2014 Argentina
15 May 2014 Australia
15 May 2014 Belarus
28 May 2014 Belgium
16 May 2014 Brazil
16 May 2014 Canada
29 May 2014 Denmark
14 May 2014 Egypt
16 May 2014 Estonia
14 May 2014 Finland
14 May 2014 France
15 May 2014 Germany
16 May 2014 Great Britain
15 May 2014 Greece
15 May 2014 Hong Kong
15 May 2014 Hungary
16 May 2014 Indonesia
16 May 2014 Ireland
15 May 2014 Italy
15 May 2014 Kazakhstan
16 May 2014 Lithuania
15 May 2014 Mexico
15 May 2014 Netherlands
15 May 2014 New Zealand M
15 May 2014 Portugal
15 May 2014 Slovakia
15 May 2014 South Korea
15 May 2014 Spain
14 May 2014 Sweden
16 May 2014 Taiwan 保護級
16 May 2014 Turkey
16 May 2014 USA
15 May 2014 Ukraine
16 May 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $160,000,000
Worldwide Gross $524,978,362
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Disruption Entertainment
Also known as
Godzilla, Годзила, Godzila, 哥斯拉, Godzilla 3D, GODZILLA ゴジラ, Gojira, Nautilus, Quái Vật Godzilla, Γκοτζίλα, Гадзіла, Годзилла, Ґодзілла, गॉडज़िला, 哥吉拉
Director
Gareth Edwards
Gareth Edwards
Cast
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Sally Hawkins
Sally Hawkins
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Cast and Crew
Film rating

6.0
Rate 44 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3160
Showtimes

Film Reviews

Очевидец 2 April 2015, 12:51
Правильно создатели фильма отсрочили встречу зрителей с Годзиллой и его спарринг-партнерами, подготавливая зрителя, постепенно создавая атмосферу… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Гнусно.
Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?
Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье… Read more…
Quotes
Admiral William Stenz This alpha predator of yours, doctor, do you really think he has a chance?
Dr. Ichiro Serizawa The arrogance of men is thinking nature is in our control and not the other way around. Let them fight.
Godzilla - trailer in russian 1
Godzilla Trailer in russian 1
Godzilla - trailer in russian 2
Godzilla Trailer in russian 2
Stills
