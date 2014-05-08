Country
USA
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
2014
Online premiere
14 May 2014
World premiere
8 May 2014
Release date
|15 May 2014
|Russia
| КАРО Премьер
|12+
|15 May 2014
|Argentina
|
|
|15 May 2014
|Australia
|
|
|15 May 2014
|Belarus
|
|
|28 May 2014
|Belgium
|
|
|16 May 2014
|Brazil
|
|
|16 May 2014
|Canada
|
|
|29 May 2014
|Denmark
|
|
|14 May 2014
|Egypt
|
|
|16 May 2014
|Estonia
|
|
|14 May 2014
|Finland
|
|
|14 May 2014
|France
|
|
|15 May 2014
|Germany
|
|
|16 May 2014
|Great Britain
|
|
|15 May 2014
|Greece
|
|
|15 May 2014
|Hong Kong
|
|
|15 May 2014
|Hungary
|
|
|16 May 2014
|Indonesia
|
|
|16 May 2014
|Ireland
|
|
|15 May 2014
|Italy
|
|
|15 May 2014
|Kazakhstan
|
|
|16 May 2014
|Lithuania
|
|
|15 May 2014
|Mexico
|
|
|15 May 2014
|Netherlands
|
|
|15 May 2014
|New Zealand
|
|M
|15 May 2014
|Portugal
|
|
|15 May 2014
|Slovakia
|
|
|15 May 2014
|South Korea
|
|
|15 May 2014
|Spain
|
|
|14 May 2014
|Sweden
|
|
|16 May 2014
|Taiwan
|
|保護級
|16 May 2014
|Turkey
|
|
|16 May 2014
|USA
|
|
|15 May 2014
|Ukraine
|
|
|16 May 2014
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$160,000,000
Worldwide Gross
$524,978,362
Production
Warner Bros., Legendary Pictures, Disruption Entertainment
Also known as
Godzilla, Годзила, Godzila, 哥斯拉, Godzilla 3D, GODZILLA ゴジラ, Gojira, Nautilus, Quái Vật Godzilla, Γκοτζίλα, Гадзіла, Годзилла, Ґодзілла, गॉडज़िला, 哥吉拉
Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?
Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье… Read more…