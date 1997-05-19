Menu
6.9 IMDb Rating: 6.6
The Lost World: Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park 18+
Synopsis

A research team is sent to the Jurassic Park Site B island to study the dinosaurs there while another team approaches with another agenda.
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1997
Online premiere 1 April 2021
World premiere 19 May 1997
Release date
19 May 1997 Russia 12+
26 June 1997 Argentina
29 May 1997 Australia
22 October 1997 Belgium
20 June 1997 Brazil
23 May 1997 Canada 18A
7 August 1997 China
13 June 1997 Colombia
25 September 1997 Czechia
19 September 1997 Denmark
12 September 1997 Estonia
5 September 1997 Finland
22 October 1997 France
7 August 1997 Germany
18 July 1997 Great Britain
15 October 1997 Greece
26 June 1997 Hong Kong
25 September 1997 Hungary
18 July 1997 Iceland
18 July 1997 Ireland
18 July 1997 Israel
5 September 1997 Italy
12 July 1997 Japan
19 May 1997 Kazakhstan
24 September 1997 Kuwait
17 October 1997 Luxembourg
27 June 1997 Mexico
25 September 1997 Netherlands
26 June 1997 New Zealand
4 September 1997 North Macedonia
5 September 1997 Norway
10 June 1997 Philippines
5 September 1997 Poland
26 September 1997 Portugal
27 August 1997 Serbia
5 June 1997 Singapore
28 August 1997 Slovenia
27 June 1997 South Africa
14 June 1997 South Korea
22 August 1997 Spain
19 September 1997 Sweden
8 August 1997 Switzerland
19 September 1997 Turkey
23 May 1997 USA
19 May 1997 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $73,000,000
Worldwide Gross $618,638,999
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment, Digital Image Associates
Also known as
The Lost World: Jurassic Park, El mundo perdido: Jurassic Park, Jurassic Park 2, O Mundo Perdido: Jurassic Park, Az elveszett világ: Jurassic Park, Công Viên Kỷ Jura 2: Thế Giới Bị Mất, Den tapte verden: Jurassic Park, Dingęs pasaulis: Juros periodo parkas, El món perdut: Jurassic Park, El mundo perdido, El mundo perdido: Parque Jurásico, Ha-Olum Ha-Avude, Il mondo perduto - Jurassic Park, Izgubljeni svet, Juras laikmeta parks 2, Jurassic Park 2: Kayıp Dünya, Jurassic Park II, Jurassic Park II: O Mundo Perdido, Jurassic Park: O Mundo Perdido, Jurassic Park: The Lost World, Jurski park 2: Izgubljeni svijet, Kadonnut maailma - Jurassic Park, Kadonnut Maailma - Jurassic Park TM, Kadonnut maailma: Jurassic Park, Le Monde perdu, Le Monde perdu : Jurassic Park, Le monde perdu: Jurassic Park, Lumea disparuta: Jurassic Park, Lumea pierdută: Jurassic Park, O hamenos kosmos: Jurassic Park, Park Jurajski 2: Zaginiony świat, Park Jurajski II: Zaginiony świat, Parque Jurássico - O Mundo Perdido, Sauruste Park 2: Kadunud maailm, Stratený svet: Jurský park, The Lost World, The Lost World: Jurassic Park 2, Vergessene Welt: Jurassic Park, Zaginiony świat: Jurassic Park, Zaginiony świat: Park Jurajski, Ztracený svět: Jurský park, Ο χαμένος κόσμος: Τζουράσικ Παρκ, Τζουράσικ Παρκ: Ο χαμένος κόσμος, Джурасик парк: Изгубеният свят, Затерянный мир: Парк Юрского периода, Парк из доба јуре: Изгубљени свет, Парк юрського періоду 2, ذا لوست وورلد: جوراسك بارك, द लॉस्ट वर्ल्ड: जुरासिक पार्क, ロスト・ワールド ジュラシック・パーク, 侏罗纪公园2：失落的世界, 侏羅紀公園：失落的世界, 侏羅紀公園：迷失世界, 侏羅紀公園2：失落的世界, 失落的世界：侏羅紀公園
Director
Steven Spielberg
Steven Spielberg
Cast
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Julianne Moore
Julianne Moore
Pete Postlethwaite
Richard Attenborough
Richard Attenborough
Vince Vaughn
Vince Vaughn
