Poster of Jumanji: Welcome to the Jungle
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 6.9
Rate
Kinoafisha Films Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Four teenagers discover an old video game console and are literally drawn into the game's jungle setting becoming the adult avatars they choose.
Jumanji: Welcome to the Jungle - second trailer in russian
Jumanji: Welcome to the Jungle  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2017
Online premiere 29 December 2017
World premiere 5 December 2017
Release date
21 December 2017 Russia WDSSPR 12+
4 January 2018 Argentina
26 December 2017 Australia
21 December 2017 Belarus
4 January 2018 Brazil
20 December 2017 Canada
21 December 2017 Czechia
25 December 2017 Denmark
22 December 2017 Estonia
22 December 2017 Finland
20 December 2017 France
21 December 2017 Germany
20 December 2017 Great Britain
21 December 2017 Greece
21 December 2017 Hong Kong
21 December 2017 Hungary
29 December 2017 India
20 December 2017 Ireland 12A
1 January 2018 Italy
6 April 2018 Japan
21 December 2017 Kazakhstan
22 December 2017 Latvia
22 December 2017 Lithuania
21 December 2017 Mexico
21 December 2017 Netherlands
4 January 2018 New Zealand PG
12 January 2018 Norway
21 December 2017 Portugal
29 December 2017 Romania
21 December 2017 Slovakia
29 December 2017 South Africa
3 January 2018 South Korea
22 December 2017 Spain
22 December 2017 Sweden
20 December 2017 Switzerland
27 December 2017 Taiwan
21 December 2017 Thailand
29 December 2017 Turkey
20 December 2017 USA
21 December 2017 Ukraine
22 December 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $962,544,585
Production Columbia Pictures, Matt Tolmach Productions, Radar Pictures
Also known as
Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: En la selva, Jumanji, Jumanji en la selva, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Джуманджи: Зов джунглей, Cumanci: Cəngəlliyin çağırışı, Dziumandzi: Sveiki atvyke i dziungles, Džumandži: Laipni lūgti džungļos, Jumanji - Benvenuti nella giungla, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Jumanji 2, Jumanji 2 : Bienvenue Dans La Jungle, Jumanji 2: Tere tulemast džunglisse, Jumanji: Aventurã în junglã, Jumanji: Bem-Vindo à Selva, Jumanji: Bem-Vindos à Selva, Jumanji: Bienvenidos a la jungla, Jumanji: Bienvenue dans la jungle, Jumanji: Changalzorga xush kelibsiz, Jumanji: Dobrodošli u džunglu, Jumanji: Dobrodosli v dzungli, Jumanji: Kalos Irthate sti Zougla, Jumanji: Przygoda w dżungli, Jumanji: sordim ba'jungle, Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo, Jumanji: Vahşi Orman, Jumanji: Vár a dzsungel, Jumanji: Vitajte v džungli, Jumanji: Vítejte v džungli!, Jumanji: Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα, Джуманджи 2: Добре дошли в джунглата, Джуманджи: Джунглидің шақыруы, Джуманджі: Поклик джунглів, Џуманџи: Добродошли у џунглу, ジュマンジ　ウェルカム・トゥ・ジャングル, 勇敢者游戏：决战丛林, 逃出魔幻紀：叢林挑機, 野蛮游戏：决战丛林, 野蠻遊戲：瘋狂叢林
Director
Jake Kasdan
Jake Kasdan
Cast
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Jack Black
Jack Black
Karen Gillan
Karen Gillan
Missi Pyle
Missi Pyle
Kevin Hart
Kevin Hart
Cast and Crew
Jumanji Movies in Order Jumanji Movies in Order

Film rating

7.5
Rate 191 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  912
Film Reviews

goxi 3 January 2018, 23:47
Антон "хАчу" пишется через "О" хоть тебе и 12 лет школу не надо прогуливать....
....Мата и секса там нет...Хотя одна героиня… Read more…
ilzirakasimova 3 January 2018, 15:25
Просто суперский фильм. Отличный набор актёров. Трогательные сцены. Смешные моменты. Всё для идеального кино. Всё это здесь присутствует. Карен… Read more…
Film Trailers
Jumanji: Welcome to the Jungle - second trailer in russian
Jumanji: Welcome to the Jungle Second trailer in russian
Jumanji: Welcome to the Jungle - trailer in russian
Jumanji: Welcome to the Jungle Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Jumanji: Welcome to the Jungle
Stills
