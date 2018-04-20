Cast
Cast and Crew
Writer
Aleksey Gravitskiy, Matthew Jacobs, Sergey Volkov
Composer
Mark Dorbskiy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2018
Online premiere
20 October 2020
World premiere
20 April 2018
Release date
|27 September 2018
|Russia
| КароПрокат
|16+
|27 September 2018
|Armenia
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|27 September 2018
|Azerbaijan
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|27 September 2018
|Belarus
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|27 September 2018
|Estonia
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|27 September 2018
|Georgia
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|27 September 2018
|Kazakhstan
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|27 September 2018
|Kyrgyzstan
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|27 September 2018
|Latvia
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|27 September 2018
|Lithuania
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|27 September 2018
|Moldova
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|27 September 2018
|Tajikistan
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|27 September 2018
|Turkmenistan
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|27 September 2018
|USA
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|27 September 2018
|Ukraine
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|27 September 2018
|Uzbekistan
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Budget
$1,500,000
Worldwide Gross
$5,969,619
Production
Big Cinema House
Also known as
Neproshchennyy, Unforgiven, Andestamatu, Bez przebaczenia, Nepiedotais, Pasmerktasis, Sem Perdão, The Unforgiven, Непрощённый, Неопростен