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Poster of Unforgiven
7.5
Unforgiven - Trailer
Kinoafisha Films Unforgiven
7.5

Unforgiven

, 2018
Neproshchennyy
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Unforgiven
7.5
Unforgiven - Trailer
Unforgiven  Trailer

Cast

Dmitriy Nagiev
Dmitriy Nagiev
Vitaliy Kaloev
Roza Khayrullina
Roza Khayrullina
Zoya Kaloeva
Vadim Tsallati
Vadim Tsallati
Kaloevs' Family Friend
Irina Bezrukova
Irina Bezrukova
Airport Employee
Marjan Avetisyan
Marjan Avetisyan
Svetlana Kaloeva
Samvel Muzhikyan
Samvel Muzhikyan
Yuriy Kaloev
Karina Kagramanyan
Karina Kagramanyan
Diana Kaloeva
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
Vladimir Savchuk
Artyom Shklyaev
Artyom Shklyaev
Konstantin Kaloev
Sebastien Sisak
Sebastien Sisak
Andrius Paulavicius
Andrius Paulavicius
Peter Nielsen
Mikael Dzhanibekyan
Mikael Dzhanibekyan
Director Sarik Andreasyan
Writer Aleksey Gravitskiy, Matthew Jacobs, Sergey Volkov
Composer Mark Dorbskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2018
Online premiere 20 October 2020
World premiere 20 April 2018
Release date
27 September 2018 Russia КароПрокат 16+
27 September 2018 Armenia
27 September 2018 Azerbaijan
27 September 2018 Belarus
27 September 2018 Estonia
27 September 2018 Georgia
27 September 2018 Kazakhstan
27 September 2018 Kyrgyzstan
27 September 2018 Latvia
27 September 2018 Lithuania
27 September 2018 Moldova
27 September 2018 Tajikistan
27 September 2018 Turkmenistan
27 September 2018 USA
27 September 2018 Ukraine
27 September 2018 Uzbekistan
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $5,969,619
Production Big Cinema House
Also known as
Neproshchennyy, Unforgiven, Andestamatu, Bez przebaczenia, Nepiedotais, Pasmerktasis, Sem Perdão, The Unforgiven, Непрощённый, Неопростен

Film rating

7.5
Rate 199 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1065 In the Drama genre  499 In films of Russia  63 In films of 2018  31
Updated 26 February 2026

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