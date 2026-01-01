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Nikolay Kulikov
Nikolay Kulikov
Kinoafisha
Persons
Nikolay Kulikov
Nikolay Kulikov
Nikolay Kulikov
Date of Birth
11 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.8
Legenda No. 17
(2012)
7.5
Going Vertical
(2017)
7.3
Fire
(2020)
Filmography
6.3
Sold Out
Drama, Comedy, Music
2021, Russia
5.2
Le.gen.da
Comedy, Action
2021, Russia
5.8
Semeynyy byudzhet
Semeynyy byudzhet
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
6
Nastya, soberis!
Drama, Comedy
2020, Russia
7.3
Fire
Ogon
Drama
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Tolya Robot
Drama, Comedy
2019, Russia
5.6
Hero
Geroy
Action, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
6.8
I Am Losing Weight
Ya khudeyu
Comedy
2018, Russia
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