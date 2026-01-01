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Nikolay Kulikov
Nikolay Kulikov Nikolay Kulikov
Kinoafisha Persons Nikolay Kulikov

Nikolay Kulikov

Nikolay Kulikov

Date of Birth
11 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Legenda No. 17 7.8
Legenda No. 17 (2012)
Going Vertical 7.5
Going Vertical (2017)
Fire 7.3
Fire (2020)

Filmography

Sold Out 6.3
Sold Out
Drama, Comedy, Music 2021, Russia
Le.gen.da 5.2
Le.gen.da
Comedy, Action 2021, Russia
Semeynyy byudzhet 5.8
Semeynyy byudzhet Semeynyy byudzhet
Comedy 2021, Russia
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Nastya, soberis! 6
Nastya, soberis!
Drama, Comedy 2020, Russia
Fire 7.3
Fire Ogon
Drama 2020, Russia
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Tolya Robot 6.3
Tolya Robot
Drama, Comedy 2019, Russia
Hero 5.6
Hero Geroy
Action, Thriller 2019, Russia
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I Am Losing Weight 6.8
I Am Losing Weight Ya khudeyu
Comedy 2018, Russia
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