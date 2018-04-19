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Poster of Coach
7.0
Coach - Teaser trailer
Kinoafisha Films Coach
7.0

Coach

, 2018
Trener
Russia / Sport, Drama / 18+
Trailers
Poster of Coach
7.0
Coach - Teaser trailer
Coach  Teaser trailer

Cast

Danila Kozlovsky
Danila Kozlovsky
Yuriy Stoleshnikov
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Berger
Andrey Smolyakov
Andrey Smolyakov
Otets Yuriya Stoleshnikova
Olya Zueva
Olya Zueva
Varya
Irina Gorbacheva
Irina Gorbacheva
Lara
Masha Koshina
Masha Koshina
Pavel Vorozhtsov
Pavel Vorozhtsov
Aleksandr Ilin
Aleksandr Ilin
Igor Gordin
Igor Gordin
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Mer
Vitaliy Andreev
Vitaliy Andreev
Zuev
Oleg Androsov
Director Danila Kozlovsky
Writer Sergey Chetverukhin, Danila Kozlovsky, Andrey Zolotarev
Composer Oleg Karpachev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2018
World premiere 19 April 2018
Release date
19 April 2018 Russia Централ Партнершип 12+
19 April 2018 Armenia
19 April 2018 Azerbaijan
19 April 2018 Belarus
20 April 2018 Estonia
19 April 2018 Georgia
22 April 2018 Germany
19 April 2018 Kazakhstan
19 April 2018 Kyrgyzstan
19 April 2018 Latvia
19 April 2018 Lithuania
19 April 2018 Moldova
19 April 2018 Tajikistan
19 April 2018 Turkmenistan
19 April 2018 USA
19 April 2018 Ukraine
19 April 2018 Uzbekistan
Worldwide Gross $12,760,988
Production Kinoslovo, Studio Trite, DK Entertainment
Also known as
Trener, Treneris, Antrenor, Entrenador, O treinador, The Coach, Trener - Coach, Zui hou yi qiu, Тренер, The Trainer

Film rating

7.0
Rate 193 votes
6.3 IMDb
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In overall ranking  1824 In the Sport genre  36 In the Drama genre  810 In films of Russia  166 In films of 2018  64
Updated 23 February 2026

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