Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2018
World premiere
19 April 2018
Release date
|19 April 2018
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|19 April 2018
|Armenia
|
|
|19 April 2018
|Azerbaijan
|
|
|19 April 2018
|Belarus
|
|
|20 April 2018
|Estonia
|
|
|19 April 2018
|Georgia
|
|
|22 April 2018
|Germany
|
|
|19 April 2018
|Kazakhstan
|
|
|19 April 2018
|Kyrgyzstan
|
|
|19 April 2018
|Latvia
|
|
|19 April 2018
|Lithuania
|
|
|19 April 2018
|Moldova
|
|
|19 April 2018
|Tajikistan
|
|
|19 April 2018
|Turkmenistan
|
|
|19 April 2018
|USA
|
|
|19 April 2018
|Ukraine
|
|
|19 April 2018
|Uzbekistan
|
|
Worldwide Gross
$12,760,988
Production
Kinoslovo, Studio Trite, DK Entertainment
Also known as
Trener, Treneris, Antrenor, Entrenador, O treinador, The Coach, Trener - Coach, Zui hou yi qiu, Тренер, The Trainer