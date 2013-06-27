Menu
Poster of The Heat
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.6
Rate
5 posters
Kinoafisha Films The Heat

The Heat

The Heat 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An uptight FBI Special Agent is paired with a foul-mouthed Boston cop to take down a ruthless drug lord.
The Heat - trailer in russian
The Heat  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2013
Online premiere 31 May 2014
World premiere 27 June 2013
Release date
4 July 2013 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
3 October 2013 Argentina
11 July 2013 Australia
27 July 2013 Bahrain
4 July 2013 Belarus
10 July 2013 Belgium
20 September 2013 Brazil
13 July 2013 Bulgaria
28 June 2013 Canada
24 October 2013 Chile
18 July 2013 Croatia
22 August 2013 Denmark
12 July 2013 Estonia
20 September 2013 Finland
21 August 2013 France
4 July 2013 Germany
30 July 2013 Great Britain
4 July 2013 Hong Kong
11 July 2013 Hungary
10 July 2013 Iceland
28 June 2013 India
31 July 2013 Ireland
18 July 2013 Israel
3 October 2013 Italy
4 July 2013 Kazakhstan 16+
27 June 2013 Kuwait
12 July 2013 Lithuania
4 October 2013 Mexico
1 August 2013 Netherlands
11 July 2013 New Zealand
11 July 2013 North Macedonia
4 October 2013 Paraguay
29 August 2013 Peru
27 June 2013 Philippines
19 July 2013 Poland
5 September 2013 Portugal
12 July 2013 Romania
27 June 2013 Singapore
1 August 2013 Slovakia
11 July 2013 Slovenia
26 October 2013 Spain
9 August 2013 Sweden
12 July 2013 Taiwan
28 June 2013 Turkey
28 June 2013 USA
4 July 2013 Ukraine
13 December 2013 Venezuela
MPAA R
Budget $43,000,000
Worldwide Gross $229,930,771
Production Twentieth Century Fox, Chernin Entertainment, TSG Entertainment
Also known as
The Heat, Chicas armadas y peligrosas, Armadas e Perigosas, As Bem-Armadas, Ateşli Aynasızlar, Atzbaniot esh, Captura la dublu, Corpi da reato, Cuerpos especiales, Cuộc Chiến Nảy Lửa, Drzni par, Dueto en drasei, Gorący towar, Karm paar, Karstais pārītis: apbruņotas un apburošas, Les flingueuses, Női szervek, Specijalne agentice, Taffe Mädels, The Heat: Armadas y peligrosas, Un duo d'enfer, Vienas šūvis. Dvi kulkos, Žestoke devojke, Žestoke djevojke, Ντουέτο εν δράσει, Копы в юбках, Нежна полиция, Озброєні і небезпечні, ذا هيت, デンジャラス・バディ, 麻辣嬌鋒
Director
Paul Feig
Paul Feig
Cast
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Taran Killam
Taran Killam
Michael Rapaport
Michael Rapaport
Demián Bichir
Demián Bichir
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 37 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2006
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 3 January 2026, 03:04
"Копы в юбках" - американский комедийный боевик 2013 года с Сандрой Буллок в главной роли.

Сюжет повествует о двух женщинах-полицейских:… Read more…
OldMovieRat 2 April 2015, 12:51
Прошлый раз фильм Heat с Де Ниро, Аль Пачино и Вэлом Килмером перевели как Схватка. В этот раз - >Копы в Юбках. Богатый русский язык.
Булку в… Read more…
Quotes
Mullins [in bathroom] Jesus, what are those?
Ashburn Stop it, they're my Spanx. They hold everything together.
Mullins Why, what's gonna come popping out?
Ashburn Nothing, it just keeps everything where it's supposed to be. Like...
Mullins Shit, like medically?
Film Trailers All trailers
The Heat - trailer in russian
The Heat Trailer in russian
The Heat - russian тв ролик 2
The Heat Russian тв ролик 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
