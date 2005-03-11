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Poster of Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
5.5
Kinoafisha Films Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
5.5

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

, 2005
Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
USA, Australia / Comedy / 18+
Poster of Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
5.5

Cast

Sandra Bullock
Sandra Bullock
Gracie Hart
Regina King
Regina King
Sam Fuller
Diedrich Bader
Diedrich Bader
Joel
Heather Burns
Cheryl
Nick Offerman
Nick Offerman
Karl Steele
Abraham Benrubi
Abraham Benrubi
Lou Steele
Ernie Hudson
Ernie Hudson
McDonald
Elisabeth Röhm
Elisabeth Röhm
William Shatner
William Shatner
Stan Fields
Enrique Murciano
Enrique Murciano
Jeff Foreman
Treat Williams
Treat Williams
Collins
Director John Pasquin
Writer Marc Lawrence, Katie Ford, Caryn Lucas
Composer John Van Tongeren
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2005
Online premiere 24 March 2005
World premiere 11 March 2005
Release date
14 April 2005 Russia КароПрокат 12+
24 March 2005 Australia
14 April 2005 Belarus
11 March 2005 Belgium 14
24 March 2005 Brazil
15 April 2005 Bulgaria
13 August 2007 France
24 March 2005 Germany
25 March 2005 Great Britain
21 April 2005 Hungary
25 March 2005 Ireland 12A
6 May 2005 Italy
14 April 2005 Kazakhstan
22 April 2005 Lithuania
17 March 2005 Netherlands
14 April 2005 Portugal M/12
1 April 2005 South Korea 12
23 March 2005 Spain
11 March 2005 USA
14 April 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $101,393,569
Production Castle Rock Entertainment, Village Roadshow Pictures, Fortis Films
Also known as
Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, Miss Simpatía 2: Armada y fabulosa, Miss Undercover 2, Agent Catwalk 2 - farlig og forrygende, Beépített szépség 2: Csábítunk és védünk, Cura na zadatku 2: Lijepa i naoružana, Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli, Hoa Hậu FBI 2, Lepotica pod krinko 2, Lepotica pod krinko 2: Čudovita in nevarna, Mis Slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavinga, Mis Slepenā aģente: bruņota un apburoša, Miss Agent 2: Uzbrojona i urocza, Miss agent especial 2: Armada i fabulosa, Miss Agent Secret 2: Înarmata si seducatoare, Miss Agente Especial 2: Armada y fabulosa, Miss Congeniality 2, Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous, Miss Congeniality: Armed & Fabulous, Miss Detective 2: Armada e Fabulosa, Miss eriagent 2 - relvastatud ja väga võluv, Miss F.B.I. - Infiltrata speciale, Miss FBI - aseistettu ja ihana, Miss FBI: Divinement armée, Miss Personnalité 2 - Armée et fabuleuse, Miss Secret Agent 2 - Armed and Fabulous, Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa, Miss špeciálny agent 2: Krásna a nebezpečná, Miss Undercover 2 - Fabelhaft und bewaffnet, Miss... me to zori 2: Kykloforei kai oploforei, Miss... με το ζόρι 2: Κυκλοφορεί και οπλοφορεί, Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější, Untitled Miss Congeniality Sequel, Мис таен агент 2: Въоръжена и прекрасна, Мис тајни агент 2, Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна, Міс Конгеніальність 2: Чарівна і Небезпечна, मिस कोंगेनीयलिटी 2: आर्म अँड फैबुलस, デンジャラス・ビューティー2, 麻辣女王2：美麗的要命, Beépített szépség 2 - Csábítunk és védünk, 미스 에이전트 2

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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