Kinoafisha Films Colombiana

Colombiana

Colombiana 18+
Synopsis

A young woman, after witnessing her parents' murder as a child in Bogota, grows up to be a stone-cold assassin.
Country USA / France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2011
Online premiere 18 August 2018
World premiere 25 June 2011
Release date
8 September 2011 Russia Парадиз 16+
17 September 2011 Armenia
24 August 2011 Australia
16 September 2011 Austria
8 September 2011 Belarus
27 July 2011 Belgium
10 May 2012 Brazil
2 September 2011 Bulgaria
26 August 2011 Canada
8 December 2011 Chile
7 June 2013 China
6 October 2011 Croatia
22 September 2011 Czechia
8 September 2011 Denmark
9 September 2011 Estonia
9 September 2011 Finland
27 July 2011 France
8 September 2011 Georgia
14 September 2011 Germany
9 September 2011 Great Britain
29 September 2011 Greece
22 September 2011 Hong Kong
15 September 2011 Hungary
26 August 2011 Indonesia
9 September 2011 Ireland
1 September 2011 Israel
7 November 2011 Italy
1 September 2012 Japan
8 September 2011 Kazakhstan
13 October 2011 Kuwait
9 September 2011 Latvia
21 October 2011 Lithuania
22 September 2011 Netherlands
9 September 2011 Norway
26 August 2011 Philippines
2 September 2011 Poland
8 September 2011 Portugal
9 September 2011 Romania
13 October 2011 Singapore
29 September 2011 Slovakia
31 August 2011 South Korea
16 September 2011 Spain
16 September 2011 Sweden
27 July 2011 Switzerland
1 November 2011 Thailand
26 August 2011 Turkey
26 August 2011 USA
8 September 2011 Ukraine
23 September 2011 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $71,508,440
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Grive Productions
Also known as
Colombiana, Kolombiana, Venganza despiadada, Colombiana: Em Busca de Vingança, Colombienne, Kolombiyalı: İntikam Meleği, Kolumbiana, Kolumbijka, Nữ Sát Thủ Colombia, Smrtící Orchidej, Κολομπιάνα, Коломбиана, Коломбіана, Колумбиана, コロンビアーナ, 黑蘭嬌, 黑蘭煞
Director
Olivier Megaton
Olivier Megaton
Cast
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Lennie James
Lennie James
Graham McTavish
Graham McTavish
Michael Vartan
Max Martini
Max Martini
Cast and Crew
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1919 In the Drama genre  843 In the Adventure genre  383 In the Action genre  425 In the Thriller genre  363 In films of USA  1177 In films of France  130
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Скучно и предсказуемо.
Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.

Сильно удивила фраза агента ФБР: 22… Read more…
Космополитра 2 April 2015, 12:51
Тема избита,обмусолена и предсказуема,но всё же что-то зацепило,так что особых претензий к фильму не имеется.Затянуть события,навеять дремоту и… Read more…
Colombiana - trailer in russian
Colombiana Trailer in russian
Colombiana - тв ролик 2
Colombiana Тв ролик 2
