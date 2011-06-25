Colombiana
Colombiana
18+
Country
USA / France
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2011
Online premiere
18 August 2018
World premiere
25 June 2011
Release date
|8 September 2011
|Russia
| Парадиз
|16+
|17 September 2011
|Armenia
|
|
|24 August 2011
|Australia
|
|
|16 September 2011
|Austria
|
|
|8 September 2011
|Belarus
|
|
|27 July 2011
|Belgium
|
|
|10 May 2012
|Brazil
|
|
|2 September 2011
|Bulgaria
|
|
|26 August 2011
|Canada
|
|
|8 December 2011
|Chile
|
|
|7 June 2013
|China
|
|
|6 October 2011
|Croatia
|
|
|22 September 2011
|Czechia
|
|
|8 September 2011
|Denmark
|
|
|9 September 2011
|Estonia
|
|
|9 September 2011
|Finland
|
|
|27 July 2011
|France
|
|
|8 September 2011
|Georgia
|
|
|14 September 2011
|Germany
|
|
|9 September 2011
|Great Britain
|
|
|29 September 2011
|Greece
|
|
|22 September 2011
|Hong Kong
|
|
|15 September 2011
|Hungary
|
|
|26 August 2011
|Indonesia
|
|
|9 September 2011
|Ireland
|
|
|1 September 2011
|Israel
|
|
|7 November 2011
|Italy
|
|
|1 September 2012
|Japan
|
|
|8 September 2011
|Kazakhstan
|
|
|13 October 2011
|Kuwait
|
|
|9 September 2011
|Latvia
|
|
|21 October 2011
|Lithuania
|
|
|22 September 2011
|Netherlands
|
|
|9 September 2011
|Norway
|
|
|26 August 2011
|Philippines
|
|
|2 September 2011
|Poland
|
|
|8 September 2011
|Portugal
|
|
|9 September 2011
|Romania
|
|
|13 October 2011
|Singapore
|
|
|29 September 2011
|Slovakia
|
|
|31 August 2011
|South Korea
|
|
|16 September 2011
|Spain
|
|
|16 September 2011
|Sweden
|
|
|27 July 2011
|Switzerland
|
|
|1 November 2011
|Thailand
|
|
|26 August 2011
|Turkey
|
|
|26 August 2011
|USA
|
|
|8 September 2011
|Ukraine
|
|
|23 September 2011
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$40,000,000
Worldwide Gross
$71,508,440
Production
EuropaCorp, TF1 Films Production, Grive Productions
Also known as
Colombiana, Kolombiana, Venganza despiadada, Colombiana: Em Busca de Vingança, Colombienne, Kolombiyalı: İntikam Meleği, Kolumbiana, Kolumbijka, Nữ Sát Thủ Colombia, Smrtící Orchidej, Κολομπιάνα, Коломбиана, Коломбіана, Колумбиана, コロンビアーナ, 黑蘭嬌, 黑蘭煞
Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.
Сильно удивила фраза агента ФБР: 22… Read more…