Kinoafisha Films Anna

Anna

Anna 18+
Напомним о выходе в прокат
Anna - trailer
Anna  trailer
Country USA / France
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2018
Online premiere 28 June 2019
World premiere 19 June 2019
Release date
11 July 2019 Russia Централ Партнершип 18+
15 August 2019 Argentina
11 July 2019 Armenia
5 September 2019 Australia
11 July 2019 Azerbaijan
11 July 2019 Belarus
11 August 2019 Brazil
21 June 2019 Canada
22 August 2019 Czechia
5 July 2019 Estonia
10 July 2019 France
11 July 2019 Georgia
18 July 2019 Germany
5 July 2019 Great Britain
18 July 2019 Greece
5 September 2019 Hong Kong
18 July 2019 Hungary
5 July 2019 Ireland
20 June 2019 Israel 16
25 June 2020 Italy
11 July 2019 Kazakhstan 14+
11 July 2019 Kyrgyzstan
11 July 2019 Latvia
28 June 2019 Lithuania
27 September 2019 Mexico
11 July 2019 Moldova
12 September 2019 Netherlands
18 July 2019 Portugal
19 July 2019 Romania
20 June 2019 Singapore
29 August 2019 Slovakia
28 August 2019 South Korea
30 August 2019 Spain
10 July 2019 Switzerland
19 June 2019 Taiwan, Province of China
11 July 2019 Tajikistan
20 June 2019 Turkey
11 July 2019 Turkmenistan
21 June 2019 USA
18 July 2019 Ukraine
11 July 2019 Uzbekistan
20 September 2019 Viet Nam
MPAA R
Budget €30,690,000
Worldwide Gross $31,626,978
Production Summit Entertainment, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Anna, Анна, Anna: El peligro tiene nombre, Ana, Anna - Assassina Profissional, Anna Suai Sabat Sanghan, Anna, el peligro tiene nombre, Anna: Die Agentin, Anna: O Perigo Tem Nome, ANNA／アナ, Sát Thủ Anna, Άννα, 安娜
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Helen Mirren
Helen Mirren
Sasha Luss
Sasha Luss
Luke Evans
Luke Evans
Cillian Murphy
Cillian Murphy
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 61 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2217 In the Action genre  500 In films of USA  1359 In films of France  152
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Евгений Стешенко 13 July 2019, 01:17
Довольно неплохой боевик. Игра актёров - на уровне, диалоги правда так себе. Экшена - достаточно. Саша Лус, на удивление не плохо сыграла. Оценка 8 из 10
rafik.ivanov.85 11 July 2019, 20:11
Мертвый фильм 🤮
Reviews
Film Trailers
Anna - trailer
Anna Trailer
Anna - trailer in russian
Anna Trailer in russian
All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Anna
Stills
