Country
USA / France
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2018
Online premiere
28 June 2019
World premiere
19 June 2019
Release date
|11 July 2019
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|15 August 2019
|Argentina
|
|
|11 July 2019
|Armenia
|
|
|5 September 2019
|Australia
|
|
|11 July 2019
|Azerbaijan
|
|
|11 July 2019
|Belarus
|
|
|11 August 2019
|Brazil
|
|
|21 June 2019
|Canada
|
|
|22 August 2019
|Czechia
|
|
|5 July 2019
|Estonia
|
|
|10 July 2019
|France
|
|
|11 July 2019
|Georgia
|
|
|18 July 2019
|Germany
|
|
|5 July 2019
|Great Britain
|
|
|18 July 2019
|Greece
|
|
|5 September 2019
|Hong Kong
|
|
|18 July 2019
|Hungary
|
|
|5 July 2019
|Ireland
|
|
|20 June 2019
|Israel
|
|16
|25 June 2020
|Italy
|
|
|11 July 2019
|Kazakhstan
|
|14+
|11 July 2019
|Kyrgyzstan
|
|
|11 July 2019
|Latvia
|
|
|28 June 2019
|Lithuania
|
|
|27 September 2019
|Mexico
|
|
|11 July 2019
|Moldova
|
|
|12 September 2019
|Netherlands
|
|
|18 July 2019
|Portugal
|
|
|19 July 2019
|Romania
|
|
|20 June 2019
|Singapore
|
|
|29 August 2019
|Slovakia
|
|
|28 August 2019
|South Korea
|
|
|30 August 2019
|Spain
|
|
|10 July 2019
|Switzerland
|
|
|19 June 2019
|Taiwan, Province of China
|
|
|11 July 2019
|Tajikistan
|
|
|20 June 2019
|Turkey
|
|
|11 July 2019
|Turkmenistan
|
|
|21 June 2019
|USA
|
|
|18 July 2019
|Ukraine
|
|
|11 July 2019
|Uzbekistan
|
|
|20 September 2019
|Viet Nam
|
|
MPAA
R
Budget
€30,690,000
Worldwide Gross
$31,626,978
Production
Summit Entertainment, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Anna, Анна, Anna: El peligro tiene nombre, Ana, Anna - Assassina Profissional, Anna Suai Sabat Sanghan, Anna, el peligro tiene nombre, Anna: Die Agentin, Anna: O Perigo Tem Nome, ANNA／アナ, Sát Thủ Anna, Άννα, 安娜