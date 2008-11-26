Menu
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.1
2 posters
Kinoafisha Films Transporter 3

Transporter 3

Transporter 3 18+
Transporter 3 - trailer
Transporter 3  trailer
Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
Online premiere 31 December 2008
World premiere 26 November 2008
Release date
27 November 2008 Russia Централ Партнершип
28 January 2009 Australia
27 November 2008 Belarus
10 December 2008 Belgium
26 November 2008 Brazil
19 February 2009 Czechia
26 November 2008 France
7 January 2009 Germany
5 December 2008 Great Britain
5 February 2009 Hungary
5 December 2008 Ireland
15 August 2009 Japan
27 November 2008 Kazakhstan
5 December 2008 Lithuania
12 February 2009 Netherlands
26 March 2009 New Zealand M
23 January 2009 Romania
8 January 2009 South Korea 15
20 January 2009 Spain
5 December 2008 USA
27 November 2008 Ukraine
19 December 2008 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $108,979,549
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Grive Productions
Also known as
Transporter 3, El transportador 3, Le transporteur 3, Транспортер 3, A szállító 3., Carga Explosiva 3, Curierul 3, Eltuvchi 3, Kuriér 3, Kurjers 3, Kurýr 3, Người Vận Chuyển 3, Payk 3, Prenasalec 3, Riskikuller 3, Taşıyıcı 3, The Transporter 3, Transporter - Correio de Risco 3, Transporter 3: Unlimited, Transporteris 3, Перевізник 3, Перевозчик 3, トランスポーター3 アンリミテッド, 玩命快递3, 玩命快遞3, 玩命速递3, 绝命速递3, 非常人贩3
Director
Olivier Megaton
Olivier Megaton
Cast
Jason Statham
Jason Statham
Robert Knepper
Robert Knepper
François Berléand
François Berléand
Natalya Rudakova
6.9
Place in the rating
In overall ranking  2038
Film Reviews

StMexx 2 April 2015, 12:51
Великолепный фильм.

Но больше всего мне понравилась девушка.

Она такой пупсик)

Quotes
Frank Martin You don't want to do this.
Mighty Joe I don't think you're in a position to tell me what to do or don't what to do. You have ten seconds to change your mind.
Frank Martin I'll give you five seconds to remove your hand.
Transporter 3 - trailer
Transporter 3 Trailer
Transporter 3 - trailer
Transporter 3 Trailer
