Transporter 3
Transporter 3
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2009
Online premiere
31 December 2008
World premiere
26 November 2008
Release date
|27 November 2008
|Russia
| Централ Партнершип
|
|28 January 2009
|Australia
|
|
|27 November 2008
|Belarus
|
|
|10 December 2008
|Belgium
|
|
|26 November 2008
|Brazil
|
|
|19 February 2009
|Czechia
|
|
|26 November 2008
|France
|
|
|7 January 2009
|Germany
|
|
|5 December 2008
|Great Britain
|
|
|5 February 2009
|Hungary
|
|
|5 December 2008
|Ireland
|
|
|15 August 2009
|Japan
|
|
|27 November 2008
|Kazakhstan
|
|
|5 December 2008
|Lithuania
|
|
|12 February 2009
|Netherlands
|
|
|26 March 2009
|New Zealand
|
|M
|23 January 2009
|Romania
|
|
|8 January 2009
|South Korea
|
|15
|20 January 2009
|Spain
|
|
|5 December 2008
|USA
|
|
|27 November 2008
|Ukraine
|
|
|19 December 2008
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$108,979,549
Production
EuropaCorp, TF1 Films Production, Grive Productions
Also known as
Transporter 3, El transportador 3, Le transporteur 3, Транспортер 3, A szállító 3., Carga Explosiva 3, Curierul 3, Eltuvchi 3, Kuriér 3, Kurjers 3, Kurýr 3, Người Vận Chuyển 3, Payk 3, Prenasalec 3, Riskikuller 3, Taşıyıcı 3, The Transporter 3, Transporter - Correio de Risco 3, Transporter 3: Unlimited, Transporteris 3, Перевізник 3, Перевозчик 3, トランスポーター3 アンリミテッド, 玩命快递3, 玩命快遞3, 玩命速递3, 绝命速递3, 非常人贩3
Но больше всего мне понравилась девушка.
Она такой пупсик)
✊