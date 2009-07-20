Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Léon: The Professional

Léon: The Professional

Léon / Leon 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Mathilda, a 12-year-old girl, is reluctantly taken in by Léon, a professional assassin, after her family is murdered. Léon and Mathilda form an unusual relationship, as she becomes his protégée and learns the assassin's trade.
Léon: The Professional - trailer
Léon: The Professional  trailer
Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1994
Online premiere 20 July 2009
World premiere 14 September 1994
Release date
23 September 1998 Russia 16+
9 February 1995 Argentina
27 April 1995 Australia
17 February 1995 Brazil
1 November 2024 China
3 August 1995 Czechia
13 January 1995 Denmark
17 February 1995 Finland
26 June 1996 France
13 June 1996 Germany
30 June 1995 Great Britain
6 April 1995 Greece
26 June 1997 Hong Kong
7 September 1995 Hungary
23 September 1996 India
10 February 1995 Ireland
7 April 1995 Italy
5 October 1996 Japan
14 September 1994 Mexico
23 February 1995 Netherlands
20 January 1995 Norway
28 June 1995 Philippines
26 May 1995 Poland
28 April 1995 Portugal
7 September 1995 Slovakia
24 January 1998 South Korea
6 April 1995 Spain
24 February 1995 Sweden
20 January 1995 Switzerland
11 February 1995 Taiwan, Province of China
28 April 1995 Turkey
18 November 1994 USA
7 April 1995 Uruguay
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $20,330,788
Production Columbia Pictures, Gaumont, Les Films du Dauphin
Also known as
Léon, Leon, El perfecto asesino, Léon: The Professional, Леон, The Professional, El profesional, El profesional (Léon), El professional, Le professionnel, Leon - Der Profi, Leon zawodowiec, Léon, a profi, Léon, o Profissional, Léon: Der Profi, Leon: Herfeyi, Leon: Phetchakhat MahaKan, Léon: Profesionalac, Léon: Sát Thủ Chuyên Nghiệp, Leon: The Professional, Leonas, Leons, O Profissional, Sevginin Gücü, Λεόν, Леон-кілер, Професионалац, 레옹, レオン, 終極追殺令, 这个杀手不太冷, 這個殺手不太冷
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Jean Reno
Jean Reno
Gary Oldman
Gary Oldman
Natalie Portman
Natalie Portman
Denni Ayello
Peter Appel
Cast and Crew
Similar films for Léon: The Professional
Kite 4.9
Kite (2014)
Schutzengel 6.4
Schutzengel (2012)
Colombiana 6.9
Colombiana (2011)
The Intouchables 8.7
The Intouchables (2011)
The Departed 8.3
The Departed (2006)
The Prestige 8.4
The Prestige (2006)
V for Vendetta 7.7
V for Vendetta (2005)
Oldboy 8.0
Oldboy (2003)
City of God 8.1
City of God (2002)
The Pianist 7.8
The Pianist (2002)
Amélie 7.9
Amélie (2001)
Gladiator 8.6
Gladiator (2000)

Film rating

8.6
Rate 189 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  40 In the Drama genre  15 In the Thriller genre  9 In the Crime genre  3 In films of France  3
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Алина Веснаева 26 December 2019, 11:04
Люк Бессон снял «Леона» так, как сейчас не снимают и… не снимут (надеюсь всё же ошибиться). Он не нагромождал сюжет спецэффектами, крутостью,… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Лучший фильм Бессона.
Там есть момент в начале фильма, когда Леон, в длинном пальто и черных очках, неловко застревает на секунду перед входом в… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Léon: The Professional - trailer
Léon: The Professional Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Léon: The Professional
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more