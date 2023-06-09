ProductionAlibaba Pictures Group, Apelles Entertainment, China Media Capital
Also known as
Meg 2: The Trench, Megalodón 2: El gran abismo, Meg 2 - Die Tiefe, Мег 2: Бездна, 巨齒鯊2：海溝深淵, Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2: Vực Sâu, Eima Ba'Metzoulot 2: Ha'Tehom, En eaux (très) troubles, En eaux très troubles, Meg 2: Çukur, Meg 2: Dødens dyb, Meg 2: el gran abismo, Meg 2: Głębia, Meg 2: Návrat do hlbín, Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante, Meg 2: Predator iz globin, Meg 2: Příkop, Meg 2: Put u dubinu, Meg 2: Süvik, Meg 2: The Trench/Meg 2: Die Tiefe, Meg 2: Tranșeea, Meg 2: Η τάφρος, Meg 2.: Az árok, MEG ザ・モンスターズ２, Mégalodon 2 : La Fosse, Megalodon 2: Ambis, Megalodón 2: La fosa, Megalodonas 2: bedugnė, Megalodons 2: Dziļvaga, Megatubarão 2, Shark 2 - L'abisso, The Meg 2, Мег 2: Западина, Мег 2: Патување во длабочините, मेग 2, 巨齿鲨2：深渊, 極悍巨鯊2：深溝, Meg 2 The Trench, The Meg 2: The Trench, Meg 2 - The Trench, 메그 2: 더 트렌치, Megalodón 2: La Fosa, เม็ก 2: อภิมหาโคตรหลามร่องนรก, 메가로돈 2: 더 트렌치, Meg 2 - Die Tiefe (2023), Megalodon 2: El Grán Abismo, মেগ 2: ট্রেঞ্চ, Meg - Az őscápa 2: Az árok