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Poster of The Meg 2: The Trench
6.5
The Meg 2: The Trench - Trailer
Kinoafisha Films The Meg 2: The Trench
6.5

The Meg 2: The Trench

, 2023
Meg 2: The Trench
USA, China / Sci-Fi, Horror, Action / 18+
Trailers
Poster of The Meg 2: The Trench
6.5
The Meg 2: The Trench - Trailer
The Meg 2: The Trench  Trailer

Cast

Jason Statham
Jason Statham
Jonas Taylor
Li Bingbing
Li Bingbing
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Cliff Curtis
Cliff Curtis
Mac
Skyler Samuels
Skyler Samuels
Jess
Sergio Peris-Mencheta
Sergio Peris-Mencheta
Montes
Page Kennedy
DJ
Jacky Wu
Jacky Wu
Jiuming Zhang
Shuya Sophia Cai
Meiying
Melissanthi Mahout
Rigas
Whoopie Van Raam
Curtis
Kiran Sonia Sawar
Kiran Sonia Sawar
Sal
Director Ben Wheatley
Writer Jon Hoeber, Erich Hoeber, Dean Georgaris, Steve Alten
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA / China
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2023
Online premiere 3 August 2023
World premiere 9 June 2023
Release date
25 August 2023 Russia 16+
3 August 2023 Argentina +13
3 August 2023 Austria
3 August 2023 Azerbaijan 13+
2 August 2023 Belgium 12
3 August 2023 Brazil
4 August 2023 Bulgaria
4 August 2023 Canada PG
4 August 2023 China
3 August 2023 Croatia
3 August 2023 Czechia
3 August 2023 Denmark 15
4 August 2023 Estonia
4 August 2023 Finland
2 August 2023 France
3 August 2023 Georgia PG-13
3 August 2023 Germany
4 August 2023 Great Britain
3 August 2023 Greece
3 August 2023 Hong Kong
3 August 2023 Hungary 16
2 August 2023 Iceland Unrated
4 August 2023 India UA
2 August 2023 Indonesia 13+
4 August 2023 Ireland 12A
3 August 2023 Israel 12
3 August 2023 Italy 6+
25 August 2023 Japan
3 August 2023 Kazakhstan 16+
3 August 2023 Kyrgyzstan 12+
4 August 2023 Latvia (none)
4 August 2023 Lithuania
3 August 2023 Macao B
3 August 2023 Mexico B
3 August 2023 Moldova 12
3 August 2023 Montenegro
3 August 2023 Netherlands
4 August 2023 Norway
2 August 2023 Philippines PG
4 August 2023 Poland
3 August 2023 Portugal
3 August 2023 Puerto Rico PG-13
4 August 2023 Romania o.A.
3 August 2023 Serbia
3 August 2023 Singapore
3 August 2023 Slovakia 12
3 August 2023 Slovenia
15 August 2023 South Korea 12
4 August 2023 Spain
4 August 2023 Sweden 11
2 August 2023 Taiwan
4 August 2023 Tajikistan
3 August 2023 Thailand 13
4 August 2023 Turkey 13+
3 August 2023 UAE 18TC
4 August 2023 USA
3 August 2023 Ukraine
3 August 2023 Uzbekistan
4 August 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $129,000,000
Worldwide Gross $398,500,317
Production Alibaba Pictures Group, Apelles Entertainment, China Media Capital
Also known as
Meg 2: The Trench, Megalodón 2: El gran abismo, Meg 2 - Die Tiefe, Мег 2: Бездна, 巨齒鯊2：海溝深淵, Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2: Vực Sâu, Eima Ba'Metzoulot 2: Ha'Tehom, En eaux (très) troubles, En eaux très troubles, Meg 2: Çukur, Meg 2: Dødens dyb, Meg 2: el gran abismo, Meg 2: Głębia, Meg 2: Návrat do hlbín, Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante, Meg 2: Predator iz globin, Meg 2: Příkop, Meg 2: Put u dubinu, Meg 2: Süvik, Meg 2: The Trench/Meg 2: Die Tiefe, Meg 2: Tranșeea, Meg 2: Η τάφρος, Meg 2.: Az árok, MEG ザ・モンスターズ２, Mégalodon 2 : La Fosse, Megalodon 2: Ambis, Megalodón 2: La fosa, Megalodonas 2: bedugnė, Megalodons 2: Dziļvaga, Megatubarão 2, Shark 2 - L'abisso, The Meg 2, Мег 2: Западина, Мег 2: Патување во длабочините, मेग 2, 巨齿鲨2：深渊, 極悍巨鯊2：深溝, Meg 2 The Trench, The Meg 2: The Trench, Meg 2 - The Trench, 메그 2: 더 트렌치, Megalodón 2: La Fosa, เม็ก 2: อภิมหาโคตรหลามร่องนรก, 메가로돈 2: 더 트렌치, Meg 2 - Die Tiefe (2023), Megalodon 2: El Grán Abismo, মেগ 2: ট্রেঞ্চ, Meg - Az őscápa 2: Az árok

Film rating

6.5
Rate 72 votes
5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2674 In the Sci-Fi genre  353 In the Horror genre  239 In the Action genre  607 In films of USA  1618 In films of China  22 In films of 2023  154
Updated 17 February 2026

Film Trailers

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The Meg 2: The Trench - Trailer
The Meg 2: The Trench Trailer
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