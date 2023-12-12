Menu
Poster of The Abyss
Kinoafisha Films The Abyss

The Abyss

The Abyss 18+
Synopsis

A civilian diving team is enlisted to search for a lost nuclear submarine and face danger while encountering an alien aquatic species.
Country USA
Runtime 2 hours 51 minutes
Production year 1989
Online premiere 12 December 2023
World premiere 8 August 1989
Release date
9 August 1989 Russia 16+
16 November 1989 Argentina
24 September 1993 Australia
4 October 1989 Belgium
21 December 1989 Brazil
11 October 1989 Denmark
29 September 1989 Finland
27 September 1989 France
8 July 1993 Germany
21 May 1993 Great Britain
29 September 1989 Greece
21 June 1990 Hungary
21 May 2024 Iceland Unrated
27 October 1989 Ireland
20 December 1989 Italy
10 March 1990 Japan
9 August 1989 Kazakhstan
3 November 1989 Mexico
15 December 1989 Netherlands
16 January 1990 Philippines
1 December 1989 Portugal
7 October 1989 South Korea 12
27 August 1993 Spain
18 June 1993 Sweden
23 September 1989 Taiwan
23 December 1989 Thailand
20 April 1990 Turkey
26 February 1993 USA
9 August 1989 Ukraine
1 January 1990 Uruguay
28 November 1989 Yugoslavia
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $90,520,202
Production Twentieth Century Fox, Pacific Western, Lightstorm Entertainment
Also known as
The Abyss, Abyss, El secreto del abismo, Abyss - Abgrund des Todes, El abismo, Propast, Бездна, A mélység titka, Abisu, Abisul, Abyss - syvyys, Afgrond, Avgrunden, Bezdan, Brezno, Dybet, Gelme, Głębia, I avyssos, Işığın bittiği yer, L'abysse, O Abismo, O Segredo do Abismo, Otchłań, Priepasť, Sügavik, The Abyss: Lost in the Deep, Vực Thẳm, Η άβυσσος, Амбис, Бездната, Безодня, द अबिस, アビス, 無底洞
Director
James Cameron
James Cameron
Cast
Ed Harris
Ed Harris
Mary Elizabeth Mastrantonio
Michael Biehn
Michael Biehn
Todd Graff
Kimberly Scott
Cast and Crew
