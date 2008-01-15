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Poster of Cloverfield
7.3
Cloverfield - Russian teaser
Kinoafisha Films Cloverfield
7.3

Cloverfield

, 2008
Cloverfield
USA / Action, Thriller, Drama, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Cloverfield
7.3
Cloverfield - Russian teaser
Cloverfield  Russian teaser

Synopsis

A group of friends venture deep into the streets of New York on a rescue mission during a rampaging monster attack.

Cast

Blake Lively
Blake Lively
Mike Vogel
Mike Vogel
Jason Hawkins
Lizzy Caplan
Lizzy Caplan
Marlena
Michael Stahl-David
Michael Stahl-David
Rob Hawkins
Jessica Lucas
Jessica Lucas
Lily
T.J. Miller
T.J. Miller
Hud
Odette Annable
Odette Annable
Beth McIntyre
Anjul Nigam
Bodega Cashier
Margot Farley
Jenn
Theo Rossi
Theo Rossi
Antonio
Brian Klugman
Charlie
Director Matt Reeves
Writer Drew Goddard
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2008
Online premiere 24 January 2008
World premiere 15 January 2008
Release date
17 January 2008 Russia UPI 16+
17 January 2008 Australia
18 January 2008 Belarus
8 February 2008 Brazil
1 February 2008 Bulgaria
18 January 2008 Canada
31 January 2008 Denmark
25 January 2008 Estonia
6 February 2008 France
30 January 2008 Germany
1 February 2008 Great Britain
7 February 2008 Greece
17 January 2008 Hong Kong
16 February 2008 Indonesia
1 February 2008 Ireland
1 February 2008 Italy
5 April 2008 Japan
18 January 2008 Kazakhstan
17 January 2008 Malaysia
1 February 2008 Mexico B
24 January 2008 Netherlands
17 January 2008 New Zealand
23 January 2008 Portugal
15 January 2008 Romania 15
17 January 2008 Singapore
24 January 2008 South Korea
1 February 2008 Spain
8 February 2008 Sweden
17 January 2008 Thailand
15 January 2008 USA
18 January 2008 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $172,394,180
Production Paramount Pictures, Bad Robot, Cloverfield Productions
Also known as
Cloverfield, Cloverfield: Monstruo, Монстро, 04-05, 06-02-08, 1-18-08, Canavar, Cheese, Clover, Cloverfield: Hakaisha, Cloverfield: Monstro, Cloverfield: Monštrum, Cloverfield: Thảm Họa Diệt Vong, Monstrous, Monstrum, Monstruos, Monstruoso, Nezvērs, Nome de Código: Cloverfield, Polje detelina, Posastno, Projekt: Monster, Projektas MONSTRAS, Slusho, Untitled J.J. Abrams Project, Чудовищнo, क्लोवरफिल्ड, 클로버필드, クローバーフィールド HAKAISHA, 未世凶煞, 科洛弗档案, 科洛弗檔案, Клеверное поле, Кловерфилд, 末世凶煞

Film rating

7.3
Rate 174 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1375 In the Action genre  298 In the Thriller genre  246 In the Drama genre  631 In the Sci-Fi genre  175 In films of USA  839 In films of 2008  35

Film Trailers

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Cloverfield - Russian teaser
Cloverfield Russian teaser
Cloverfield - альтернативный конец 2
Cloverfield Альтернативный конец 2
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soundtrack Cloverfield

Quotes

Beth McIntyre [sees monster] What is that?
Hud It's a terrible thing.
[while trying to get to a flight of stairs, Rob encounters a parasite and kills it]
Beth McIntyre Oh my God! What is that?
Hud I don't know! Something else! Also terrible.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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