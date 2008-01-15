|17 January 2008
|Russia
|UPI
|16+
|17 January 2008
|Australia
|18 January 2008
|Belarus
|8 February 2008
|Brazil
|1 February 2008
|Bulgaria
|18 January 2008
|Canada
|31 January 2008
|Denmark
|25 January 2008
|Estonia
|6 February 2008
|France
|30 January 2008
|Germany
|1 February 2008
|Great Britain
|7 February 2008
|Greece
|17 January 2008
|Hong Kong
|16 February 2008
|Indonesia
|1 February 2008
|Ireland
|1 February 2008
|Italy
|5 April 2008
|Japan
|18 January 2008
|Kazakhstan
|17 January 2008
|Malaysia
|1 February 2008
|Mexico
|B
|24 January 2008
|Netherlands
|17 January 2008
|New Zealand
|23 January 2008
|Portugal
|15 January 2008
|Romania
|15
|17 January 2008
|Singapore
|24 January 2008
|South Korea
|1 February 2008
|Spain
|8 February 2008
|Sweden
|17 January 2008
|Thailand
|15 January 2008
|USA
|18 January 2008
|Ukraine