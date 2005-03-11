|26 January 2006
|Russia
|Люксор
|16 February 2006
|Argentina
|23 November 2006
|Australia
|5 January 2006
|Austria
|26 January 2006
|Belarus
|15 March 2006
|Belgium
|15 September 2006
|Brazil
|4 August 2006
|Canada
|22 March 2006
|Egypt
|23 August 2006
|Finland
|12 October 2005
|France
|10 November 2005
|Germany
|8 July 2005
|Great Britain
|16 March 2006
|Greece
|28 January 2010
|Hong Kong
|23 February 2006
|Hungary
|7 October 2005
|Iceland
|8 July 2005
|Ireland
|21 October 2005
|Italy
|15 July 2006
|Japan
|26 January 2006
|Kazakhstan
|17 February 2006
|Mexico
|2 February 2006
|Netherlands
|29 October 2005
|New Zealand
|9 September 2005
|Norway
|23 June 2006
|Panama
|28 September 2005
|Philippines
|27 January 2006
|Poland
|29 December 2005
|Portugal
|31 October 2006
|Romania
|8 December 2005
|Singapore
|5 July 2007
|South Korea
|2 September 2005
|Spain
|25 November 2005
|Sweden
|10 November 2005
|Switzerland
|9 December 2005
|Taiwan
|21 April 2006
|Turkey
|26 August 2005
|UAE
|4 August 2006
|USA
|26 January 2006
|Ukraine
|28 April 2006
|Uruguay
|21 April 2006
|Venezuela