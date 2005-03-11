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Poster of The Descent
7.2
The Descent - Trailer
Kinoafisha Films The Descent
7.2

The Descent

, 2005
The Descent
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Descent
7.2
The Descent - Trailer
The Descent  Trailer

Cast

Natalie Jackson Mendoza
Natalie Jackson Mendoza
Juno
Molly Kayll
Jessica
Stephen Lamb
Shauna Macdonald
Shauna Macdonald
Sarah
Oliver Milburn
Paul
Saskia Mulder
Rebecca
Leslie Simpson
Crawler
Alex Reid
Beth
MyAnna Buring
MyAnna Buring
Sam
Craig Conway
Craig Conway
Crawler - Scar
Nora-Jane Noone
Holly
Director Neil Marshall
Writer Neil Marshall
Composer David Julyan
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 October 2022
World premiere 11 March 2005
Release date
26 January 2006 Russia Люксор
16 February 2006 Argentina
23 November 2006 Australia
5 January 2006 Austria
26 January 2006 Belarus
15 March 2006 Belgium
15 September 2006 Brazil
4 August 2006 Canada
22 March 2006 Egypt
23 August 2006 Finland
12 October 2005 France
10 November 2005 Germany
8 July 2005 Great Britain
16 March 2006 Greece
28 January 2010 Hong Kong
23 February 2006 Hungary
7 October 2005 Iceland
8 July 2005 Ireland
21 October 2005 Italy
15 July 2006 Japan
26 January 2006 Kazakhstan
17 February 2006 Mexico
2 February 2006 Netherlands
29 October 2005 New Zealand
9 September 2005 Norway
23 June 2006 Panama
28 September 2005 Philippines
27 January 2006 Poland
29 December 2005 Portugal
31 October 2006 Romania
8 December 2005 Singapore
5 July 2007 South Korea
2 September 2005 Spain
25 November 2005 Sweden
10 November 2005 Switzerland
9 December 2005 Taiwan
21 April 2006 Turkey
26 August 2005 UAE
4 August 2006 USA
26 January 2006 Ukraine
28 April 2006 Uruguay
21 April 2006 Venezuela
MPAA R
Budget 3,500,000 GBP
Worldwide Gross $57,232,855
Production Celador Films, Northmen Productions, Pathé Films
Also known as
The Descent, El descenso, Pád do tmy, Спуск, A barlang, A Descida, Abismo do Medo, Cehenneme Bir Adım, Coborâre întunecata, Crawlspace, Descent, I kathodos, Instängd, La descente, Laskumine, Nolaišanās, Nusileidimas, Silazak, Spilja uzasa, The Dark, The Descent - Abgrund des Grauens, The Descent - Discesa nelle tenebre, The Descent - loukussa, The Descent - Nedstigning til helvede, The Descent: Nedstigningen, Zejście, Η κάθοδος, Пещерата, Ужас из дубине, ディセント, 深入絕地, 黑暗侵袭

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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Updated 26 August 2024

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The Descent - Trailer
The Descent Trailer
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