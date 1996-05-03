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Poster of The Pallbearer
5.0
Kinoafisha Films The Pallbearer
5.0

The Pallbearer

, 1996
The Pallbearer
USA / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Poster of The Pallbearer
5.0

Synopsis

A young man's life is thrown into a loop when he is asked to be a pallbearer for the funeral of a classmate he doesn't remember, and his old high school crush temporarily returns to town.

Cast

David Schwimmer
David Schwimmer
Tom Thompson
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Julie DeMarco
Michael Rapaport
Michael Rapaport
Brad Schorr
Toni Collette
Toni Collette
Cynthia
Carol Kane
Tom's Mother
Michael Vartan
Scott
Bitty Schram
Lauren
Elizabeth Franz
Aunt Lucille
Jean De Baer
Suzanne DeMarco
Mark Margolis
Mark Margolis
Philip DeMarco
Director Matt Reeves
Writer Jason Katims, Matt Reeves
Composer Stewart Copeland
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1996
World premiere 3 May 1996
Release date
3 May 1996 Russia 16+
3 May 1996 Kazakhstan
15 November 1996 Portugal
27 November 1999 South Korea 18
3 May 1996 USA
3 May 1996 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $5,656,388
Production Miramax, The Chess Club
Also known as
The Pallbearer, Amigo Desconhecido, Cenaze ve aşk, Der Zufallslover, El funebrero, Happy Blue, Identitate furata, Julie DeMarco, Le porteur, Le porteur de cercueil, Mellem venner, Mi desconocido amigo, Nosač kovčega, Nosac lijesa, O Primeiro Amor de um Homem, Rakkaita ystäviä, Rantevou meta tin kideia, Tre amici, un matrimonio e un funerale, Un amic desconegut, Un romántico funeral, Vänner och flickvänner, Venner og kjærester, Żałobnik, Ραντεβού μετά την κηδεία, Чyжие похороны, Чужий похорон, ハッピィブルー, 陰錯陽差

Film rating

5.0
Rate 14 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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