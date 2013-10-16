6.2

Carrie

, 2013
Carrie
USA / Drama, Horror / 18+
Carrie trailer in russian

Synopsis

A shy girl, outcasted by her peers and sheltered by her religious mother, unleashes telekinetic terror on her small town after being pushed too far at her senior prom.

Cast

Chloë Grace Moretz
Julianne Moore
Judy Greer
Portia Doubleday
Gabriella Wilde
Alex Russell
Director Kimberly Peirce
Writer Stephen King, Lawrence D. Cohen, Roberto Aguirre-Sacasa
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
Online premiere 1 October 2022
World premiere 16 October 2013
Release date
14 November 2013 Russia WDSSPR 16+
7 November 2013 Argentina
13 November 2013 Australia
14 November 2013 Belarus
13 November 2013 Belgium
28 November 2013 Bolivia
6 December 2013 Brazil
31 October 2013 Cambodia
18 October 2013 Canada
28 November 2013 Chile
15 November 2013 Colombia
24 October 2013 Costa Rica
14 November 2013 Croatia
17 October 2013 Czechia
31 October 2013 Denmark
28 November 2013 Dominican Republic
6 December 2013 Ecuador
23 October 2013 Egypt
24 October 2013 El Salvador
25 October 2013 Estonia
18 October 2013 Ethiopia
1 November 2013 Finland
4 December 2013 France
28 November 2013 Georgia
5 December 2013 Germany
29 November 2013 Great Britain
5 December 2013 Greece
24 October 2013 Guatemala
24 October 2013 Honduras
14 November 2013 Hong Kong
24 October 2013 Hungary
8 November 2013 Iceland
6 December 2013 India
8 November 2013 Indonesia
29 November 2013 Ireland
17 October 2013 Israel
16 January 2014 Italy
18 October 2013 Jamaica
8 November 2013 Japan
14 November 2013 Kazakhstan
29 November 2013 Kenya
8 November 2013 Latvia
28 November 2013 Lebanon
8 November 2013 Lithuania
14 November 2013 Malaysia
29 November 2013 Mexico
7 November 2013 Netherlands
14 November 2013 New Zealand
24 October 2013 Nicaragua
3 January 2014 Nigeria
31 October 2013 North Macedonia
15 November 2013 Norway
24 October 2013 Panama
6 November 2013 Peru
16 October 2013 Philippines
18 October 2013 Poland
31 October 2013 Portugal
24 October 2013 Puerto Rico
28 November 2013 Serbia
24 October 2013 Singapore
14 November 2013 Slovenia
27 December 2013 South Africa
31 October 2013 South Korea
5 December 2013 Spain
29 November 2013 Sweden
28 November 2013 Switzerland
6 December 2013 Taiwan
17 October 2013 Thailand
8 November 2013 Turkey
28 November 2013 UAE
18 October 2013 USA
28 November 2013 Ukraine
18 October 2013 Uruguay
25 October 2013 Venezuela
8 November 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $84,790,678
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Screen Gems, Misher Films
Also known as
Carrie, Keri, 魔女嘉莉, Carrie : La Vengeance, Carrie, a Estranha, Carrie, la vengeance, Carrie: Günah Tohumu, Cơn Thịnh Nộ Của Carrie, Kerė, Kerija, Kerri, Lo sguardo di Satana - Carrie, Кери, Керрі, Телекинез, キャリー, 新版魔女嘉莉

46 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3036 In the Drama genre  1185 In the Horror genre  303 In films of USA  1839 In films of 2013  92

Carrie - trailer in russian
Carrie Trailer in russian
Carrie - russian teaser
Carrie Russian teaser
Quotes

Sue Snell No! Carrie please don't hurt me.
Carrie White Why not? I've been hurt my whole life.
Similar films for Carrie

Jennifer's Body
Jennifer's Body Horror, Comedy, Thriller, Sci-Fi
2009, USA
6.0
Carrie
Carrie Sci-Fi, Horror, Thriller, Drama
1976, USA
7.0
June
June Sci-Fi, Horror
2014, USA
5.0
The Mist
The Mist Horror
2007, USA
7.0
Fantasy Island
Fantasy Island Horror, Sci-Fi
2020, USA
5.0
Pet Sematary
Pet Sematary Horror, Thriller
2019, USA
6.0
Greta
Greta Thriller, Drama
2018, USA / Ireland
6.0
Happy Death Day
Happy Death Day Horror, Thriller, Detective
2017, USA
7.0
November Criminals
November Criminals Drama, Crime
2017, USA
5.0
The 5th Wave
The 5th Wave Adventure, Sci-Fi, Thriller
2016, USA
5.0
Brain on Fire
Brain on Fire Drama, Biography
2016, Ireland / Canada
6.0
Annabelle
Annabelle Horror
2014, USA
6.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
