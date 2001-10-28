Menu
8.3 IMDb Rating: 8.1
Monsters, Inc. 18+
Synopsis

In order to power the city, monsters have to scare children so that they scream. However, the children are toxic to the monsters, and after a child gets through, 2 monsters realize things may not be what they think.
Monsters, Inc. - trailer
Monsters, Inc.  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2001
Online premiere 1 March 2002
World premiere 28 October 2001
Release date
22 March 2002 Russia Каскад 6+
6 December 2001 Argentina
26 December 2001 Australia
1 February 2002 Austria
20 March 2002 Belgium
14 November 2001 Brazil
29 March 2002 Bulgaria
1 November 2001 Canada
21 December 2001 Colombia
7 February 2002 Czechia
8 February 2002 Denmark
10 April 2002 Egypt
15 March 2002 Estonia
15 February 2002 Finland
20 March 2002 France
31 January 2002 Germany
8 February 2002 Great Britain
15 March 2002 Greece
9 February 2002 Hong Kong
14 February 2002 Hungary
8 February 2002 Iceland
8 February 2002 Ireland
21 February 2002 Israel
15 March 2002 Italy
2 March 2002 Japan
21 March 2002 Kazakhstan
13 August 2002 Kuwait
14 December 2001 Malaysia
14 December 2001 Mexico
7 February 2002 Netherlands
13 December 2001 New Zealand
8 February 2002 Norway
13 December 2001 Peru
29 November 2001 Philippines
1 February 2002 Poland
22 March 2002 Portugal
15 November 2001 Singapore
14 February 2002 Slovakia
11 April 2002 Slovenia
7 December 2001 South Africa
21 December 2001 South Korea
8 February 2002 Spain
8 February 2002 Sweden
24 January 2002 Switzerland
2 February 2002 Taiwan
5 December 2001 Thailand
19 April 2002 Turkey
1 November 2001 USA
21 March 2002 Ukraine
5 December 2001 Venezuela
8 February 2013 Viet Nam
MPAA G
Budget $115,000,000
Worldwide Gross $579,773,055
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Monsters, Inc., Monsters, Inc. 3D, Корпорация монстров, Baboulas A.E., Bədheybətlər korporasiyası, Compania monștrilor, Công Ty Quái Vật, Čudovišta iz ormara, Die Monster AG, Fear Shop, Hidden City, Karkhaney-e hayulaha, Kollide kompanii, Mahluqlar uyushmasi, Miflatzot, ba'am, Monsterbedriften, Monsterit Oy, Monsters & Co., Monsters en co., Monsters, Inc 3D, Monsters, Incorporated, Monstres & Cie, Monstres et compagnie, Monstres, Inc., Monstros e Companhia, Monstros S.A., Monstros S.A. 3D, Monstrų biuras, Monstruos, S.A., Monsutâzu Inku, Pošasti iz omare, Potwory i spółka, Príšerky s.r.o., Příšerky s.r.o., Sevimli Canavarlar, Skrímsli hf en 3D, Skrímsli hf., Szörny Rt., Szörny Rt. 3D, Μπαμπούλας Α.Ε., Корпорація монстрів, Монстрлар корпорациясы, Таласъми ООД, Чудовишта из ормара, मॉन्स्टर्स, इंक, モンスターズ・インク, 怪兽电力公司, 怪獸公司, 怪獸公司 3D, 怪獸電力公司
Director
Pete Docter
Pete Docter
David Silverman
David Silverman
Cast
John Goodman
John Goodman
Billy Crystal
Billy Crystal
Mary Gibbs
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Similar films for Monsters, Inc.
Monsters University 7.8
Monsters University (2013)
Up 8.1
Up (2009)
Finding Nemo 7.9
Finding Nemo (2003)
Cars 7.4
Cars (2006)
Toy Story 8.3
Toy Story (1995)
0.0
B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations (2018)
Despicable Me 7.9
Despicable Me (2010)
Planet 51 6.4
Planet 51 (2009)
Monsters vs. Aliens 6.7
Monsters vs. Aliens (2009)
Ice Age 8.0
Ice Age (2002)
Finnick 2 6.6
Finnick 2 (2025)
Lendarys 5.5
Lendarys (2024)
Best Pixar Cartoons Best Pixar Cartoons
Animated Films for Boys Animated Films for Boys
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family
Best Animated Feature Films of All Time Best Animated Feature Films of All Time
Animated Films About Friendship Animated Films About Friendship

8.3
Place in the rating
Cartoon reviews

Афоня 2 April 2015, 12:51
Интересно я один такой кто пошел на этот мульт как на продолжение
Мозги запудрили рекламой университета монстров а трейлер то конечно лень… Read more…
Monsters, Inc. - trailer
Monsters, Inc. Trailer
