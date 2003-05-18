Menu
7.9 IMDb Rating: 8.2
Kinoafisha Films Finding Nemo

Finding Nemo

Finding Nemo 18+
Synopsis

After his son is captured in the Great Barrier Reef and taken to Sydney, a timid clownfish sets out on a journey to bring him home.
Finding Nemo - trailer in russian
Finding Nemo  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2003
Online premiere 5 September 2020
World premiere 18 May 2003
Release date
25 December 2003 Russia Каскад 0+
3 July 2003 Argentina
28 August 2003 Australia
20 November 2003 Austria
1 October 2003 Bahrain
25 December 2003 Belarus
26 November 2003 Belgium
18 September 2003 Bhutan
12 October 2012 Brazil
25 January 2013 Bulgaria
22 August 2003 Cameroon
30 May 2003 Canada
4 July 2003 Chile
30 July 2003 China
25 December 2003 Colombia
4 December 2003 Croatia
13 November 2003 Czechia
14 November 2003 Denmark
3 September 2003 Egypt
28 September 2012 El Salvador
26 December 2003 Estonia
28 November 2003 Finland
26 November 2003 France
19 November 2003 Germany
10 October 2003 Great Britain
5 December 2003 Greece
13 July 2003 Guyana
17 July 2003 Hong Kong
20 November 2003 Hungary
28 November 2003 Iceland
24 August 2012 India
10 July 2003 Iran
31 July 2003 Iraq
10 October 2003 Ireland
3 July 2003 Israel
3 December 2003 Italy
6 December 2003 Japan
25 December 2003 Kazakhstan
25 November 2003 Kuwait
11 January 2013 Latvia
5 September 2003 Lithuania
24 June 2003 Madagascar
8 November 2012 Malaysia
4 July 2003 Mexico
9 January 2013 Netherlands
28 August 2003 New Zealand
14 November 2003 Norway
28 September 2012 Pakistan
23 July 2003 Panama
3 July 2003 Peru
28 November 2012 Philippines
21 November 2003 Poland
5 December 2003 Portugal
30 May 2003 Romania AP
6 June 2003 Singapore
13 November 2003 Slovakia
11 December 2003 Slovenia
28 November 2003 South Africa
6 June 2003 South Korea
28 November 2003 Spain
25 December 2012 Sweden
20 November 2003 Switzerland
8 August 2003 Taiwan
3 October 2003 Thailand
26 July 2003 Togo
18 September 2003 Tunisia
23 January 2004 Turkey
30 May 2003 USA
25 December 2003 Ukraine
19 June 2003 Uruguay
14 September 2012 Viet Nam
MPAA G
Budget $94,000,000
Worldwide Gross $941,637,960
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Finding Nemo, Buscando a Nemo, Findet Nemo, Hitta Nemo, В поисках Немо, À Procura de Nemo, Alla ricerca di Nemo, Buscant en Nemo, Dar jostojuy-e Nemo, Đi Tìm Nemo, Faindexingu Nimo, Find Nemo, Finding Nemo 3D, Gdzie jest Nemo?, Hľadá sa Nemo, Hledá se Nemo, În căutarea lui Nemo, Kalapoeg Nemo, Kalapoeg Nemo 3D, Kayıp Balık Nemo, Le Monde de Nemo, Leitin að Nemo, Meklējot Nemo, Mencari Nemo, Në kërkim të Nemos, Némó nyomában, Nemoa etsimässä, Nemoni izlab, Nemonun axtarışında, Nemos dziebashi, Op zoek naar Nemo, Oppdrag Nemo, Paghahanap ng mga Nemo, Paiṇṭiṅ nīmō, Phaiṇḍiṅg nīmō, Potraga za Nemom, Potraga za Nemom 3D, Procurando Nemo, Procurando Nemo 3D, Psahnontas ton nemo, Reševanje malega Nema, Trouver Némo, Žuviukas Nemo, Ψάχνοντας τον Νέμο, Немоны іздеу, Потрага за Немом, Търсенето на Немо, У пошуках Немо, فايندينغ نيمو, खो गया नीमों, निमो शोधत आहे, नीमो ढूँढना, ファインディング・ニモ, 海底奇兵, 海底总动员, 海底總動員
Director
Andrew Stanton
Andrew Stanton
Lee Unkrich
Lee Unkrich
Cast
Albert Brooks
Albert Brooks
Ellen DeGeneres
Ellen DeGeneres
Alexander Gould
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Cast and Crew
Cartoon rating

7.9
Rate 37 votes
8.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  335
Interesting facts

Andrew Stanton presented his concept and story to the head of Pixar Animation Studios, John Lasseter, during a one-hour meeting, employing detailed visual aids and performing the characters' voices. Worn out at the end, Stanton asked Lasseter what he thought, and Lasseter replied, "You had me at 'fish.'"

Film Trailers All trailers
Finding Nemo - trailer in russian
Finding Nemo Trailer in russian
Stills
