Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Inside Out
8.0
Inside Out - russian teaser-trailer
Kinoafisha Films Inside Out
8.0

Inside Out

, 2015
Inside Out
USA / Animation / 18+
Trailers
Poster of Inside Out
8.0
Inside Out - russian teaser-trailer
Inside Out  russian teaser-trailer

Synopsis

After young Riley is uprooted from her Midwest life and moved to San Francisco, her emotions - Joy, Fear, Anger, Disgust and Sadness - conflict on how best to navigate a new city, house, and school.

Cast

Bill Hader
Bill Hader
Amy Poehler
Amy Poehler
Mindy Kaling
Mindy Kaling
John Ratzenberger
John Ratzenberger
Phyllis Smith
Phyllis Smith
Lewis Black
Director Pete Docter
Writer Josh Cooley, Simon Rich, Pete Docter, Ronnie del Carmen, Meg LeFauve
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2015
Online premiere 1 October 2015
World premiere 18 May 2015
Release date
18 June 2015 Russia WDSSPR 0+
17 June 2015 Argentina
18 June 2015 Australia
18 June 2015 Azerbaijan
26 June 2015 Bangladesh
18 June 2015 Belarus
24 June 2015 Belgium
18 June 2015 Bolivia
18 June 2015 Brazil
19 June 2015 Bulgaria
20 August 2015 Cambodia
19 June 2015 Canada
18 June 2015 Chile
8 October 2015 China
18 June 2015 Colombia
18 June 2015 Croatia
19 June 2015 Cyprus
18 June 2015 Czechia
27 August 2015 Denmark
18 June 2015 Dominican Republic
17 June 2015 Egypt
18 June 2015 El Salvador
7 August 2015 Estonia
28 August 2015 Finland
17 June 2015 France
20 August 2015 Georgia
1 October 2015 Germany
24 July 2015 Great Britain
3 September 2015 Greece
23 July 2015 Hong Kong
18 June 2015 Hungary
26 June 2015 India
19 August 2015 Indonesia
24 July 2015 Ireland
18 June 2015 Israel
18 September 2015 Italy
18 July 2015 Japan
24 September 2015 Jordan
18 June 2015 Kazakhstan
26 June 2015 Kenya
18 June 2015 Kuwait
19 June 2015 Latvia
18 June 2015 Lebanon
14 August 2015 Lithuania
20 August 2015 Malaysia
19 June 2015 Mexico
17 June 2015 Morocco
15 July 2015 Netherlands
25 June 2015 New Zealand
18 June 2015 North Macedonia
21 August 2015 Norway
19 June 2015 Pakistan
19 June 2015 Panama
26 June 2015 Paraguay
18 June 2015 Peru
19 August 2015 Philippines
1 July 2015 Poland
18 June 2015 Portugal
18 June 2015 Puerto Rico
19 June 2015 Romania
27 August 2015 Singapore
18 June 2015 Slovenia
19 June 2015 South Africa
9 July 2015 South Korea
17 July 2015 Spain
19 June 2015 Sri Lanka
28 August 2015 Sweden
7 August 2015 Taiwan
12 August 2015 Thailand
29 July 2015 Trinidad and Tobago
17 June 2015 Tunisia
19 June 2015 Turkey
18 June 2015 UAE
19 June 2015 USA
18 June 2015 Ukraine
18 June 2015 Uruguay
19 June 2015 Venezuela
21 August 2015 Viet Nam
MPAA PG
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $859,076,401
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Inside Out, Intensa mente, Vice-versa, Головоломка, Á Röngunni, Agymanók, Alles steht Kopf, Binnenstebuiten, Boshqotirma, Brenda mendjes, Daroon va Biroon, Del revés, Del revés (Inside Out), Divertida Mente, Divertida-Mente, Film Pixar Tak Berjudul Yang Menjemputmu Masuk Pikiran, Ha'kol ba'rosh, Inderst inde, Innsiden ut, Insidan ut, Inside Head, Inside Out - mielen sopukoissa, Întors pe dos, Išvirkščias pasaulis, Izvrnuto obrnuto, Ma-Hud-Sa-Jan-A-Rom-On-La-Weng, Masuk Keluar, Những Mảnh Ghép Cảm Xúc, Pahupidi, Prāta spēles, Sens dessus dessous, Tapmaca, Ters Yüz, The Untitled Pixar Movie That Takes You Inside the Mind, V hlave, V hlavě, Vrvež v moji glavi, W głowie się nie mieści, Τα μυαλά που κουβαλάς, Думками навиворіт, Ойжұмбақ, Отвътре навън, У мојој глави, 인사이드 아웃, インサイド・ヘッド, 大脑内外, 大脑环游记, 头脑大作战, 头脑总动员, 头脑特工队, 玩轉腦朋友, 由内而外, 脑中小小人, 腦筋急轉彎

Cartoon rating

8.0
Rate 79 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  278 In the Animation genre  48 In films of USA  191 In films of 2015  4

Film Trailers

All trailers
Inside Out - russian teaser-trailer
Inside Out Russian teaser-trailer
Inside Out - trailer in russian
Inside Out Trailer in russian
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Inside Out

Quotes

[Joy looks down into the memory dump and sees Bing Bong jumping for joy]
Bing Bong You made it! Go! Go save Riley!
[Joy watches Bing Bong start to fade away]
Bing Bong Take her to the moon for me. Okay?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Inside Out

Zootopia 2
Zootopia 2 Adventure, Animation, Comedy
2025, USA
8.0
Onward
Onward Animation, Family, Adventure, Comedy, Fantasy
2019, USA
7.0
The Emoji Movie
The Emoji Movie Comedy, Animation
2017, USA
4.0
Up
Up Animation, Family, Adventure
2009, USA
8.0
Monsters, Inc.
Monsters, Inc. Family, Fairy Tale, Comedy, Animation
2001, USA
8.0
Brave
Brave Family, Animation
2012, USA
7.0
The Incredibles
The Incredibles Comedy, Family, Action, Adventure, Animation
2004, USA
7.0
Toy Story
Toy Story Animation, Adventure, Family
1995, USA
8.0
Soul
Soul Animation, Family, Adventure, Comedy
2020, USA
8.0
Toy Story 3
Toy Story 3 Drama, Adventure, Comedy, Animation, Family
2010, USA
8.0
Luca
Luca Animation, Adventure, Fantasy
2021, USA
7.0
Klaus
Klaus Animation, Family, Comedy, Adventure
2019, Spain / Great Britain
8.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Guru
Guru
2025, France, Thriller
Korolyok moey lyubvi
Korolyok moey lyubvi
2026, Russia / India, Comedy, Musical
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Huntington
Huntington
2025, France / Great Britain / USA, Comedy, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more