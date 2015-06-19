Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mr. Holmes
7.0
Mr. Holmes - Dubbed teaser
Kinoafisha Films Mr. Holmes
7.0

Mr. Holmes

, 2015
Mr. Holmes
Great Britain, USA / Drama, Detective, Crime / 18+
Trailers
Poster of Mr. Holmes
7.0
Mr. Holmes - Dubbed teaser
Mr. Holmes  Dubbed teaser

Synopsis

An aged, retired Sherlock Holmes deals with early dementia, as he tries to remember his final case, and a mysterious woman, whose memory haunts him. He also befriends a fan, the young son of his housekeeper, who wants him to work again.

Cast

Ian McKellen
Ian McKellen
Sherlock Holmes
Milo Parker
Milo Parker
Roger
Laura Linney
Laura Linney
Mrs. Munro
Hattie Morahan
Ann Kelmot
Patrick Kennedy
Thomas Kelmot
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Tamiki Umezaki
Roger Allam
Roger Allam
Dr. Barrie
Colin Starkey
Phil Davis
Phil Davis
Inspector Gilbert
Hermione Corfield
Hermione Corfield
Frances de la Tour
Frances de la Tour
Madame Schirmer
Charles Maddox
Oswald
Director William «Bill» Condon
Writer Mitch Cullin, Jeffrey Hatcher
Composer Carter Burwell
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2015
Online premiere 19 September 2015
World premiere 19 June 2015
Release date
25 February 2016 Russia Вольга 16+
23 July 2015 Australia
25 December 2015 Austria
25 February 2016 Belarus
15 October 2015 Brazil
17 July 2015 Canada
7 November 2015 Finland
4 May 2016 France
24 December 2015 Germany
19 June 2015 Great Britain
16 July 2015 Greece
19 June 2015 Ireland
19 November 2015 Italy
18 March 2016 Japan
25 February 2016 Kazakhstan
16 July 2015 Netherlands
22 July 2015 Philippines
23 July 2015 Portugal
6 August 2015 Singapore
17 July 2015 Spain
17 July 2015 USA
14 January 2016 Ukraine
MPAA PG
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $29,355,203
Production AI-Film, See-Saw Films, BBC Film
Also known as
Mr. Holmes, A Slight Trick of the Mind, Gospod Holmes, M. Holmes, Mar Holmes, Mr Holmes, Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto, Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı, Mr.ホームズ　名探偵最後の事件, Ngài Holmes, Pan Holmes, Sr. Sherlock Holmes, Ο κύριος Χολμς, Г-н Холмс, Мистер Холмс, Містер Холмс, 福尔摩斯先生, 福爾摩斯先生, El sr. Holmes

Film rating

7.0
Rate 14 votes
6.8 IMDb
Updated 19 March 2026

Film Trailers

All trailers
Mr. Holmes - Dubbed teaser
Mr. Holmes Dubbed teaser
Mr. Holmes - Subtitled trailer
Mr. Holmes Subtitled trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Mr. Holmes

Quotes

Sherlock Holmes I've decided to write the story down; as it was, not as John made it. Get it right, before I die.
Roger You're not going to die.
Sherlock Holmes I'm 93.
Roger I had a great-uncle who lived to be 102.
Sherlock Holmes Well done. That seals my fate. What are the odds that you would know two men who would live that long?
Roger Well, I didn't actually know him.
[Holmes laughs]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mr. Holmes

Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Sherlock Holmes: A Game of Shadows Adventure, Crime
2011, USA
7.0
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery
2009, USA / Great Britain
7.0
The Good Liar
The Good Liar Thriller, Drama
2019, USA
6.0
Gods and Monsters
Gods and Monsters Biography, Drama
1998, USA / Great Britain
7.0
Widows
Widows Thriller, Drama, Crime
2018, USA / Great Britain
6.0
The Bookshop
The Bookshop Drama
2017, Great Britain / Germany / Spain
6.0
The Limehouse Golem
The Limehouse Golem Horror, Thriller, Fantasy
2016, Great Britain
6.0
The Lady in the Van
The Lady in the Van Biography, Drama
2015, Great Britain
6.0
Love and Mercy
Love and Mercy Biography, Drama, Music
2014, USA
7.0
Hyde Park on Hudson
Hyde Park on Hudson Comedy, Drama, Biography
2012, Great Britain
5.0
Young Sherlock Holmes
Young Sherlock Holmes Adventure, Fantasy, Detective
1985, USA
6.0
Enola Holmes
Enola Holmes Drama, Detective
2020, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more