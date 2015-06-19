|25 February 2016
|Russia
|Вольга
|16+
|23 July 2015
|Australia
|25 December 2015
|Austria
|25 February 2016
|Belarus
|15 October 2015
|Brazil
|17 July 2015
|Canada
|7 November 2015
|Finland
|4 May 2016
|France
|24 December 2015
|Germany
|19 June 2015
|Great Britain
|16 July 2015
|Greece
|19 June 2015
|Ireland
|19 November 2015
|Italy
|18 March 2016
|Japan
|25 February 2016
|Kazakhstan
|16 July 2015
|Netherlands
|22 July 2015
|Philippines
|23 July 2015
|Portugal
|6 August 2015
|Singapore
|17 July 2015
|Spain
|17 July 2015
|USA
|14 January 2016
|Ukraine